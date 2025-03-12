إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بطريق بنها الحر

شهد الطريق الحر اتجاه بنها بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة سوزوكي، أسفر عن إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى بنها العام، ودفعت الأجهزة الأمنية معداتها لإزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرورية لطبيعتها أمام المواطنين وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بإصابة 4 أشخاص جراء انقلاب سيارة سوزوكى بطريق بنها الحر قبل نزلة منية السباع.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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