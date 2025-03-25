مرموش يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بمباراة مصر وسيراليون بتصفيات مونديال 2026

منتخب مصر، يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب سيراليون، في اللقاء على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتصدر عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة أغلى اللاعبين في مباراة مصر وسيراليون.

أغلى اللاعبين في مباراة مصر وسيراليون

وبلغت القيمة التسويقية للاعب منتخب مصر عمر مرموش 75 مليون يورو ليكون اللاعب الأعلى قيمة بين جميع اللاعبين في المباراة المقبلة وجاءت قائمة أغلى 6 لاعبين في منتخب مصر كما يلي:

عمر مرموش – 75 مليون يورو

محمد صلاح – 55 مليون يورو

محمود تريزيجيه – 7.5 مليون يورو

مصطفى محمد – 6 مليون يورو

محمد عبد المنعم – 4 مليون يورو

أحمد سيد زيزو – 4 مليون يورو

وجاءت قائمة أغلى 4 لاعبين في منتخب سيراليون كما يلي:

جمعة باه – مليون يورو

مصطفى بوندو – 800 ألف يورو

تيريز فورناه – 400 ألف يورو

الحسن كورما – 350 ألف يورو

القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون



ويمكن لعشاق الفراعنة مشاهدة مباراة مصر وسيراليون بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2026 من خلال شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة والمجانية، عبر القمر الصناعي «نايل سات»، وخاصة قناة ON SPORT 1.

توسيع الفارق مع بوركينافاسو

منتخب مصر يدخل لقاء الليلة أمام سيراليون رافعًا شعار “لا بديل عن الفوز” من أجل حصد الثلاث نقاط والوصول إلى النقطة السادسة عشر والحفاظ على صدارة المجموعة الأولى، إلى جانب توسيع الفارق مع منتخب بوركينافاسو، الذي حقق الفوز في الجولة السادسة على غينيا بيساو، ورفع رصيده إلى 11 نقطة، ليستمر في مطاردة الفراعنة على بطاقة التأهل.

منتخب سيراليون، فيتو

فوز المنتخب المصري أمام سيراليون سيقربه خطوة كبيرة من التأهل لبطولة كأس العالم 2026، خاصة أن المباراة ستكون على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة بإستاد القاهرة، ويملك حظوظ كبيرة للفوز بها، وتوسيع الفارق مع الخيول البوركينية.

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة سيراليون

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن استعداداته، أمس الإثنين، فى إستاد القاهرة الدولي، في إطار تحضيراته لمواجهة منتخب سيراليون في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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