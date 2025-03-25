وكيل تعليم الدقهلية يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم والفائزين بالمسابقة الرمضانية السنوية

شهد اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية إلي مدرسة المنصورة الرسمية المتميزة ٢ حفل تكريم حفظة القرآن الكريم والفائزين بالمسابقة الرمضانية السنوية

رافق وكيل تعليم الدقهلية، بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية، أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة، الدكتور أحمد يحيي مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية، طارق الغازي موجه عام التربية الدينية الإسلامية، طارق الدسوقي موجه عام اللغة العربية، صابر بدر موجه المديرية للتربية الدينية الإسلامية الدكتور علي العفيفي موجه أول اللغة العربية بالمديرية، محمد فوزي مدير مكتب وكيل المديرية، عبد الوهاب الغندور- مكتب وكيل الوزارة، وكانت في استقبال الضيوف مني عبد الله مديرة المدرسة.

برامج الحفل لتكريم الفائزين بالمسابقة الرمضانية

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية الحبيبة ثم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم.

وألقي المهندس محمد الرشيدي كلمة أشار فيها إلى فضل حفظ القرآن الكريم وتلاوته والتخلق بأخلاقه والسير في الحياة علي هداه

وتلا ذلك تكريم الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقتين سالفتي الذكر ثم قدم طلاب المدرسة فقرات فنية حازت على إعجاب الحضور.

قام مدير المديرية بتهنئة الفائزين وشكر القائمين على الحفل وتمني للجميع دوام التميز والفوز

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