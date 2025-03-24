محافظة الدقهلية يكشف مزايا مشروع توسعة مستشفى الطوارئ بالتعاون مع جامعة المنصورة

ووجّه محافظ الدقهلية رسالة شكر وتقدير إلى مستشفيات جامعة المنصورة ومستشفى الطوارئ على جهودها المتميزة في التعامل السريع مع حالات الإصابة الناتجة عن انفجار فرن المنصورة الغازي، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة حتى تعافي المصابين.

مستشفيات الجامعة أصبحت ملاذًا آمنًا لمرضى جميع محافظات الجمهورية

وشدّد محافظ الدقهلية على أهمية التوسعات في مستشفى الطوارئ، وتقديم الدعم الكامل لجهود الجامعة في توفير الرعاية الطبية، مؤكدًا أن مستشفيات الجامعة أصبحت ملاذًا آمنًا لمرضى جميع محافظات الجمهورية، وليس محافظة الدقهلية فقط. كما أعرب عن تقديره لرئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والكوادر الطبية.

مشروع توسعة مستشفى الطوارئ يُعد مشروعًا خدميًا ضخمًا تنفذه الجامعة

من جهته، أوضح الدكتور شريف خاطر أن مشروع توسعة مستشفى الطوارئ يُعد مشروعًا خدميًا ضخمًا تنفذه الجامعة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير رعاية طبية على أعلى مستوى، بما يليق بالمواطن المصري، وسيسهم المبنى الجديد في إضافة 220 سريرًا، ليصبح إجمالي عدد الأسرة 450 سريرًا، مما سيخفف الضغط على المستشفى القديم، الذي يستقبل نحو 200 ألف حالة سنويًا، ويجري 15 ألف عملية جراحية لمرضى الحوادث والحالات الحرجة من محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا الخمس، ودعا رئيس الجامعة المؤسسات المجتمعية والأفراد إلى المساهمة في إنجاز المشروع لسرعة استكماله وخدمة آلاف المرضىض امبارح

أكَّد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، خلال اجتماع مجلس الجامعة، بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بدء أعمال تطوير ميدان الكتاب، الذي سيحمل اسم "ميدان جامعة المنصورة"، وذلك في إطار التعاون المستمر بين المحافظة والجامعة، بعد اعتماد المجلس التصميم المقدّم من اللجنة الفنية المختصة.

من جانبه، أكَّد محافظ الدقهلية بدء أعمال تطوير الميدان، الذي سيحمل اسم الجامعة، معربًا عن فخره بهذا الصرح العلمي، كما طلب من الجامعة إعداد تصاميم جديدة لتطوير الميادين العامة الكبرى في المدينة، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار التعاون المثمر بين المحافظة والجامعة.

تقرير عن أنشطة الجامعة وإنجازاتها خلال مارس 2025

واستمع المجلس إلى تقرير عن أنشطة الجامعة وإنجازاتها خلال مارس 2025، كما صادق المجلس على محضر اجتماع فبراير 2025 (رقم 620)، وقرارات رئيس الجامعة التي اتخذها بالتفويض مع إحاطة المجلس علما.

وافق المجلس على منح الألقاب العلمية



كما اعتمد المجلس تقرير سير العملية التعليمية لكليات الجامعة لشهر فبراير 2025.

و وافق المجلس على منح الألقاب العلمية والتعيينات: 15 أستاذًا، 16 أستاذًا مساعدًا، 20 مدرسًا، استشاري مساعد واحد، زميل واحد.

شروط استمرار المنح الدراسية لطلاب جيبوتي

ووافق المجلس على شروط استمرار المنح الدراسية لطلاب جيبوتي اعتبارًا من العام الجامعي 2025-2026.



وافق المجلس على عقد مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات

كما وافق المجلس على عقد مذكرات تفاهم مع جامعة تعز وجامعة خليج عدن الدوليتين في اليمن، جامعة سينوب التركية، جامعة شمال أريزونا الأمريكية، ومذكرة تفاهم بين كلية الهندسة ومختبر الروبوتات في معهد هاربين للتكنولوجيا بالصين.

ووافق المجلس على بروتوكول تعاون بين مركز الخدمة العامة بكلية التربية للأطفال والأكاديمية العليا للعلوم الإدارية بعُمان.

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