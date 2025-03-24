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محافظات

محافظة أسيوط تنظم حفل إفطار جماعي بحضور وزيري الخارجية والرياضة (صور)

حفل إفطار محافظة
حفل إفطار محافظة أسيوط، فيتو

 نظمت محافظة أسيوط في أجواء رمضانية مفعمة بالمودة والتآخي، حفل إفطار جماعي تحت شعار "قوتنا في وحدتنا"، والذي أقيم بأرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة، مساء اليوم، بحضور وإشراف اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط. 

شهد الحفل حضور الدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط، والمحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عمرو أبو العيون، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية بأسيوط، إلى جانب نخبة من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والسياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. كما شارك عدد من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، ولفيف من الإعلاميين، ووكلاء الوزارات، ورؤساء مجالس شركات قطاع الأعمال، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وسط حضور واسع من أهالي محافظة أسيوط.

تعزيز روح التعاون والمحبة بين أفراد المجتمع

 

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية التي تجسد قيم الوحدة الوطنية والتكاتف المجتمعي، مشيرًا إلى أن الإفطار الجماعي يمثل فرصة لتعزيز روح التعاون والمحبة بين أفراد المجتمع، والتأكيد على أهمية تكاتف الجهود لخدمة الوطن وأكد أن جامعة أسيوط حريصة دائمًا على دعم كافة المبادرات المجتمعية والخدمية التي تسهم في تحسين حياة المواطنين، وترسيخ القيم الوطنية والمشاركة الفاعلة بين جميع فئات المجتمع.

 

كما شهد الإفطار تبادل الأحاديث الودية بين الحضور، مما يعكس روح التآخي والمودة التي يتميز بها المجتمع المصري، ويؤكد التزام الجميع بالعمل الجاد، وبروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية الشاملة، وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي شكره العميق للواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على تنظيمه حفل الإفطار الجماعي، وجهوده الملموسة في تعزيز التلاحم المجتمعي ودعم المبادرات الوطنية، مشيدًا بكافة القائمين على تنظيم هذه الفعالية التي تؤكد على أهمية التكاتف والعمل المشترك.

 

كما أثنى رئيس جامعة أسيوط على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في المحافظة خلال الفترة الماضية تحت قيادة اللواء هشام أبو النصر، والتي شملت تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم المشروعات التنموية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

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وأكد الدكتور أحمد المنشاوي حرص الجامعة على استمرار التعاون المثمر مع المحافظة في مختلف المجالات، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة، ويعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تعكس روح التعاون والعمل الجماعي من أجل بناء مستقبل أفضل لأبناء أسيوط.

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