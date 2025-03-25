موعد مباراة المغرب وتنزانيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

تصفيات كأس العالم، يستضيف منتخب المغرب نظيره منتخب تنزانيا، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة المغرب وتنزانيا في تصفيات كأس العالم



تقام مباراة المغرب وتنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 11:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 12:30 بتوقيت السعودية، 9:30 بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026

وتذاع مباراة المغرب وتنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026 عبر القنوات التالية



- قناة الرياضية المغربية.

- قناة SSC HD.



وتضم المجموعة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، منتخبات المغرب وتنزانيا والنيجر وزامبيا فقط بعد استبعاد منتخبا جمهورية الكونغو واريتريا.



ويتصدر منتخب المغرب، ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، من الفوز في الـ 4 مواجهات، بينما منتخب تنزانيا يحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط.





وتقام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بمشاركة 9 مجموعات، بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة، ويتأهل مباشرة إلى المونديال المنتخب صاحب المركز الأول من كل مجموعة، بينما تخوض أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثاني مرحلة إضافية من التصفيات القارية.

مجموعات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

المجموعة الأولى: جيبوتي، إثيوبيا، سيراليون، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، مصر.

المجموعة الثانية: جنوب السودان، السودان، توجو، موريتانيا، الكونغو الديمقراطية، السنغال.

المجموعة الثالثة: ليسوتو، رواندا، زيمبابوي، بنين، جنوب أفريقيا، نيجيريا.

المجموعة الرابعة: موريشيوس، إيسواتيني، ليبيا، أنجولا، الرأس الأخضر، الكاميرون.

المجموعة الخامسة: إريتريا، النيجر، تنزانيا، الكونغو، زامبيا، المغرب.

المجموعة السادسة: سيشل، بوروندي، جامبيا، كينيا، الجابون، كوت ديفوار.

المجموعة السابعة: الصومال، بوتسوانا، موزمبيق، أوغندا، غينيا، الجزائر.

المجموعة الثامنة: ساوتومي، ليبيريا، مالاوي، ناميبيا، غينيا الاستوائية، تونس.

المجموعة التاسعة: تشاد، جزر القمر، أفريقيا الوسطى، مدغشقر، غانا، مالي.

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