الركراكي ينتقد أداء المغرب أمام النيجر في تصفيات كأس العالم

اعترف وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، بالأداء السيئ للاعبيه أمام النيجر، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

ونجح المنتخب المغربي في تخطي عقبة النيجر، وحقق انتصارا متأخرا (2-1)، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

الركراكي يتحدث عن أداء المغرب

وقال الركراكي في تصريح لقناة الرياضية: "لقد أهدرنا جولة كاملة أمام النيجر، وبعدها تلقينا صفعة كبيرة من المنافس، الهدف الأول حركنا وأيقظنا.. ومرة أخرى أعترف أننا قدمنا جولة خارج توقعات الجماهير المغربية وهذا مؤسف".



وتابع: "لدي دكة بدلاء رائعة وهذا درس لمن سيتهاون أنه سيخسر مكانه.. وجماهير وجدة دعمتنا وربما لو كنا في مدينة أخرى لما حظينا بنفس الدعم، أهنئ المغاربة بهذا الانتصار، وما حدث درس كبير ينبغي الاستفادة منه".

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن النيجر صاحب المركز الثاني، وتنزانيا صاحب المركز الثالث.

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