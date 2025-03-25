ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، وما وقتها؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يتجدد الحديث بين المسلمين حول زكاة الفطر ووقتها ولمن تخرج له الزكاة وأحكامها.

من جانبه، أوضح الشيخ الدكتور أحمد الهادي السعيد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن سبب تسمية زكاة الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان أي وقت وجوبها الفطر من رمضان، وأضاف أن وقتها من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى ما قبل صلاة العيد.

وأشار السعيد لـ "فيتو" إلى أن صدقة الفطر تصح من بداية شهر رمضان لأنها فرض على المسلمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتعطى صدقة الفطر للفقراء والمساكين الذين لا يملكون قوت يوم العيد، ومن يملك قوت العيد فعليه أن يخرج زكاة الفطر.

الحكمة من مشروعية زكاة الفطر

أضاف أن زكاة الفطر شرعت تطهيرا للصائم من اللغو والرفث، وحتى لا يسأل المساكين والفقراء على قوت العيد ويعم الفرح والسرور على جميع المسلمين.

حكم إخراج زكاة الفطر 2025 مالا

وقد ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: “ما حكم إخراج زكاة الفطر مالًا؟ فقد سمعت في أحد البرامج أن زكاة الفطر يمكن أن تخرج مالًا، وكان معي صديقي فاعترض على ذلك وقال: إنها لا بد أن تخرج حبوبًا كما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل ما قاله صحيح؟ وهل أحد من الفقهاء أجاز إخراجها مالا؟ أو أن الفقهاء كلهم يرون عدم جواز إخراجها مالا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا”.

حكم إخراج زكاة الفطر 2025 مالا

وجاءت إجابة الإفتاء كما يلي: “يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر مالًا ولا حرج في ذلك، وهو ما نراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق، وهو مذهب الحنفية، وبه قال جماعة مِن السلَف من كبار الصحابة، وهو مذهب جماعة من التابعين، والحسن البصري، وأبي إسحاق السبيعي، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم من العلماء ممن يُعْتَدُّ بهم”.

مفهوم زكاة الفطر ومقدارها



زكاة الفطر: هي مقدار مُتَقَوَّم من المال يَجِبُ على المسلم بشروط مخصوصة؛ صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، وقد قدَّرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصاعٍ من تمرٍ أو شعيرٍ أو قُوتِ البلد، وهو ما مقداره 2.040 كجم -على مذهب الجمهور-، على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ كما في حديث عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ» متفقٌ عليه. وفي رواية أخرى عند الإمام البخاري: «عَلَى الْعَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ».

الحد الأدنى لزكاة الفطر

وبخصوص قيمتها لهذا العام، قالت دار الإفتاء المصرية إن الحد الأدنى لها بـ 35 جنيهًا للفرد، لكن من أراد أن يُخرج أكثر فله الأجر والثواب.

وأضافت أن هذا المبلغ حُسب على أساس قيمة القمح، باعتباره الطعام الأساسي لغالبية الناس، مشددة على أن زكاة الفطر واجبة على من يملك الحد الأدنى، أما من لا يستطيع دفعها بالكامل فقد سقطت عنه شرعًا.

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