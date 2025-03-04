الثلاثاء 04 مارس 2025
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دين ودنيا

الدراسة ليست عذرًا لتأخير الصلاة، نصائح هامة من دار الإفتاء للطلاب في رمضان

دار الإفتاء، فيتو
دار الإفتاء، فيتو

حرصت دار الإفتاء على توجيه عدة نصائح للطلاب بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” على النحو التالي: 

نصائح دار الإفتاء للطلاب في رمضان:


- المحافظة على صلاة الفجر جماعة في وقتها يُحفز الهمة على استكمال باقي أنشطة اليوم.
- احرص على الصلاة في وقتها، فالدراسة ليست عذرًا شرعيًّا لتأخيرها، أو فواتها. 
- على الطلاب والطالبات في بداية الشهر الكريم أن يضعوا خطة مرنة تُعينهم على الجمع بين الطاعات الرمضانية ومتابعة دراستهم.


- يُفضل للطلاب استذكار دروسهم في الصباح؛ لما فيه من البركة، كما أن طاقتهم في الصباح تكون أعلى.
- مرحلة الشباب هي أكثر المراحل طاقة، فعلى الشباب والفتيات استغلال طاقتهم في التزوُّد من الطاعات والإكثار من أعمال الخير في رمضان.


- ها هو رمضان قد جاء فرصة للتوبة من الذنوب؛ فعلى الشباب ألا يغتروا بصغر عمرهم.

رسائل دار الإفتاء إلى الموظف والعامل في رمضان 

حرصت دار الإفتاء على توجيه عدة رسائل هامة إلي الموظفين والآباء بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” وذلك على النحو التالي: 

 

- اعلم أن عملك الواجب عليك إذا أديته بإتقان، فهو لك عبادة. 
- سعي الأب الصائم في عمله من أجل اكتساب المال حتى يتمكن من الإنفاق على أسرته له ثواب عظيم عند الله عزَّ وجلَّ.
- الإرهاق نتيجة الصوم ليس مبررًا للتكاسل في أداء المهام الوظيفية، وتعطيل مصالح الآخرين، فالجميع مطالب ببذل جهده في أداء عمله.

 

- يجب عدم إهمال أو ترك العمل في رمضان بحجة الصيام؛ لأن العمل عبادة.
- تعبَّد إلى الله في رمضان بالإخلاص في عملك، فإتقان العمل من أوجب الواجبات.


 

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