ما حكم الجدال في التعليقات على مواقع التواصل أثناء الصيام؟، الأزهر للفتوى يرد (فيديو)

ورد سؤال إلى الشيخ عصام مسعود عبد العظيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، "ما حكم الجدال في التعليقات على التواصل الاجتماعي أثناء الصيام، وهل يؤثر ذلك على الصيام؟"



أكد الشيخ “مسعود” أن الصيام حتى تتحقق ثمرته من التزود بالتقوى ينبغى أن يتحلى الصائم بمكارم الأخلاق وأن يحفظ صيامه من الجدال الذي يصاحبه السب سواء باللسان أو على التواصل الاجتماعي.



أضاف أنه أرشدنا الرسول - صلى الله عليه وسلم – إلى حفظ صيامنا من اللغو والرفث، وقال صلى الله عليه وسلم "الصــوم جُنـَّـة" أي وقاية من المعاصي.

الأزهر للفتوى يوضح هل يؤثر الجدال على الصيام

وأضاف “ مسعود” لـ “فيتو” أن من وقع في شيء من هذا الجدال فإن صيامه صحيح ولكن يكون مجروحا أي ليس كاملا، وأشار إلى ذلك الرسول -صلى الله عليه وسلم- حينما قال" مَنْ لَمْ يَدعْ قَوْلَ الزُّورِ والعمَلَ بِهِ فلَيْسَ للَّهِ حَاجةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعامَهُ وشَرَابهُ". أي من لم يحفظ لسانه على مواقع التواصل فالله سبحانه وتعالى غني عن صيامه وكان صومه صوما منقوصا.

الإفتاء توضح أثر سماع الفحش من القول في الصيام

قالت دار الإفتاء إن للصيام آدابٌ يجب على الصائم أن يتحلى بها، منها: أن يجتنب الفُحشَ في القول والفعل، وأن يحفظ بصره عن النظر للمحرمات، وأذنه عن الاستماع إليها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ؛ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»، وعنه أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ» أخرجهما الإمام البخاري في "صحيحه".

فهذه الأخلاق وإن كان من الواجب على المسلم أن يتحلَّى بها في كلِّ وقت؛ إلا أنها في الصيام آكد من غيره.

وأضافت دار الإفتاء أن ما يَعرِض للصائم من سماعِ كلامٍ فاحشٍ وألفاظٍ بذيئةٍ ليس من مفسدات الصوم عند جمهور الفقهاء، ولا تأثير له في صحةِ الصوم، وإن كان ذلك يُعرِّضه للإثم وانتقاص ثواب صومه، ويُخشى عليه من ضياع الأجر؛ إذ اجتناب ذلك كله من مقتضيات المحافظة على العبادة وكمالها.

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