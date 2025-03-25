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ثقافة وفنون

منتهي الصلاحية الحلقة 11، مباراة البرتغال وجورجيا تنقذ صالح في تدبير أموال أيمن

مسلسل منتهي الصلاحية،
مسلسل منتهي الصلاحية، فيتو

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 11، تضمنت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج، العديد من التطورات، والتي كان أبرزها سعي "صالح" لتعويض خسارته أغلب أموال "أيمن" صاحب معرض السيارات، والذي كان قد منحه مليون جنيه للمراهنة على المباريات وإعادته له 2 مليون جنيه. 

 

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 11 

وخلال الأحداث، يكتشف "فتحي" محمود الليثي زوج أخت "صالح" أن الأخير يراهن عبر تطبيق المراهنات الشهير ويعمل مع "شرقاوي" والذي كان فتحي قد راهن معه في آخر مباراة عبر التطبيق وربح 150 ألف جنيه. 

ليجبر صالح فتحي على عدم استلام ربح المراهنة والدخول معه في مراهنة جديدة ستعود عليه بضعف المبلغ الذي ربحه، ليوافق فتحي على ذلك. 

ويراهن صالح هذه المرة على مباراة البرتغال وجورجيا ويراهن عكس التوقعات على فوز جورجيا بالمباراة، وهو ما يحدث بالفعل ليكسب صالح وشرقاوي 9 أضعاف المبلغ الذي راهنوا به وينجحون في تدبير أموال "أيمن" لردها إليه. 

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