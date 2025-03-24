منتهي الصلاحية الحلقة 10، محمد فراج في ورطة بسبب خسائره في تطبيق المراهنات

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 10، شهدت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة الفنان محمد فراج، تطورات عديدة، حيث ينجح "صالح" محمد فراج في إقناع "أيمن" خالد سرحان صاحب معرض السيارات في المراهنة معه بمبلغ مليون جنيه، على أن يردهم صالح 2 مليون جنيه.

مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 10

ويبدأ صالح رفقة شرقاوي وصديقه "ديشا" في اللعب عبر تطبيق المراهنات لكسب مبالغ كبيرة لرد المبلغ المتفق عليه مع أيمن، غير أنهم يواصلون الهزيمة واحدًا تلو الآخر ليصبحوا في ورطة بعدما لم يتبقى معهم سوى 220 ألف جنيه من المليون جنيه الذي منحهم إياه أيمن، ويبدأ صالح في التفكير لإيجاد مخرج من هذه الأزمة.

وضمن الأحداث، تكشف حلقات المسلسل التأثيرات السلبية على من يقومون بلعب هذه التطبيقات من خلال شخصية "فتحي" محمود الليثي، زوج أخت "صالح" والذي يتحول لشخص آخر من كثرة هزائمه وخسائره المادية في اللعبة، وينفعل على تلاميذه في الدرس ويقوم بإلغاء الحصة مخبرا إياهم أنه لن يعطيهم الأموال التي دفعوها في الحصة، غير أن إحدى الطالبات كانت تصوره وقت انفعاله.

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