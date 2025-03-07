ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء أثناء الصيام؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

مع دخول شهر رمضان المبارك يتساءل العديد من المسلمين عن أحكام الصيام في شهر رمضان، ومنها حكم قراءة القرآن بدون وضوء أثناء الصيام.

ومن جانبه أجاب الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،على سؤال حول ما إذا كان يجوز قراءة القرآن من دون وضوء أثناءالصيام.

حكم قراءة القرآن بدون وضوء أثناء الصيام

وأكد الشيخ "الطويل" لـ “فيتو” أن قراءة القرآن بدون وضوء لا علاقة له بالصيام، فهذا يندرج تحت أحكام قراءة القرآن وليس أحكام الصيام.

وأضاف عضو بمركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أن العلماء اختلفوا على هذا السؤال، ولكن الأصل والجمهور اجتمعوا على أن لا يجوز قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء ولكن يقرأ عن ظهر قلب.

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رد حاسم من أمين الفتوى عن قراءة القرآن بدون وضوء

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذع على قناة الناس،: إنه يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن بدون وضوء، بشرط ألا يكون في حالة جنابة، وإذا كان الشخص غير متوضئ ولكن ليس في حالة جنابة، فلا مانع من قراءة القرآن سواء كان عن ظهر قلب أو بالنظر في المصحف.

وأضاف: "القراءة هنا تُعتبر ذكرًا لله سبحانه وتعالى، وبالتالي يمكن أن تتم حتى وإن لم يكن الشخص متوضئًا، ولكن المسألة تختلف عندما يتعلق الأمر بمس المصحف، ففي حالة مس المصحف، يشترط أن يكون الشخص متوضئًا".

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