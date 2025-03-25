الثلاثاء 25 مارس 2025
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حوادث

كلب يعقر 6 أشخاص بأوسيم والطب البيطري يتحفظ عليه لفحصه

كلب ضال عقر ٦ مواطنين
كلب ضال عقر ٦ مواطنين في أوسيم، فيتو

 تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بالمحافظة من التحفظ على كلب ضال عقر 6 أشخاص بدائرة مركز شرطة  أوسيم ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ نقل الكلب لفحصه بمديرية الطب البيطري بالجيزة.

ويخضع المصابون للرعاية الطبية، وسط متابعة لحالتهم الصحية للتأكد من عدم تعرضهم لأي مضاعفات.

وأفادت الجهات المعنية بأن رئيس المدينة أخطر الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وجارٍ متابعة الحالة واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الظاهرة.
 

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الطب البيطري أوسيم مستشفي اوسيم

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