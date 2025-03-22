أسوان تشارك في ساعة الأرض بإطفاء الأنوار بمبانيها (صور)

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أنه بالتنسيق مع وزارة البيئة بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد شاركت المحافظة فى الحدث البيئى العالمى السنوى المتمثل فى الاحتفال "بساعة الأرض".

مشاركة واسعة بمختلف دول العالم

ويشهد هذا الحدث مشاركة واسعة بمختلف دول العالم من خلال إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة حيث تم تنفيذ ذلك اليوم السبت 22 مارس الجارى بدءًا من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 9:30 مساء للمساهمة فى ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى، وظهور مصر بالمظهر المشرف لدعم قضايا البيئة.

أشار إلى أن هذا الحدث المتمثل فى "ساعة الأرض" يعد رسالة قوية للأجيال الحالية والقادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد إستهلاك الطاقة حيث تم إطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية فى كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة بمجالس المدن، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى، وتخفيض إضاءة الحدائق والطرق العامة بنسبة 50 %، وغيرها من الأماكن غير الحيوية، وتم ذلك فى إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة فرع أسوان ووزارة السياحة والآثار بمحافظة أسوان وتنفيذًا لبروتوكول التعاون بينهما لرفع الوعى البيئي لدى فئات المجتمع المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن "ساعة الأرض" هي حدث عالمي سنوي من تنظيم (الصندوق العالمي للطبيعة)، وهو أكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة فى مواجهة التغيرات المناخية، ويجرى خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة فى آخر سبت من شهر مارس.

وكانت مدينة سيدنى الأسترالية هى أولى المدن التى بدأت هذه الحملة فى 2007، عندما قام سكانها بإطفاء الأنوار فى المنازل والأماكن العامة، ونجحت الفكرة حيث شارك بها 2.3 مليون شخص من سكان المدينة، ومنذ ذلك الحين تحولت ساعة الأرض إلى ظاهرة عالمية وشاركت مدن العالم تباعًا، وكانت "دبى" المدينة العربية الأولى التى شاركت فى هذه الفعالية عام 2008، وتبعتها القاهرة فى عام 2009 حيث تم إطفاء أنوار عدد من المعالم الأثرية بها، ثم تبعتها الرياض عام 2010، ومن المعتاد أن يطفئ أكثر من ٣٥٠ مكانًا شهيرًا حول العالم أضواءه للإحتفال بهذه المناسبة بما فى ذلك برج إيفل بفرنسا، وناطحة سحاب إمباير ستيت فى نيويورك.

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