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ثقافة وفنون

نص الشعب اسمه محمد الحلقة 8، عصام عمر يقع في شر أعماله بعد خيانته زوجته

نص الشعب اسمه محمد،
نص الشعب اسمه محمد، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، تشهد الحلقة الثامنة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد العديد من الأحداث الشيقة، تبدأ بقبض “ميرفت” شيرين، على “محمد” عصام عمر، في أحد الاوتيلات مع “نجلاء” دنيا سامي، ليحاول إصلاح الأمر، ويخبرها أن ورقة الطلاق التي بعثها لـ"مي" "كده وكده" وأنهما بالتأكيد سوف يتم الصلح بينهما مهما حصل.

ويتابع “محمد” ألاعيبه الخبيثة، حيث يخبر حماته أن سبب لقائهما المفاجئ هو من "ترتيبات ربنا" ليثبت لها نقاء نيته وإنه ينوي إصلاح كل شىء فور عودته إلى القاهرة، فيطلب من “نجلاء” العودة للقاهرة ليتخلص منها ولكنها تخبره انها لن تتركه مهما فعل.

وعندما تطلع “ميرفت” “بطة” رانيا يوسف، على ما فعله زوج ابنتها، تنصحها بتجاهله تمامًا حتي تستعيد كرامتها وكرامة ابنتها.

ويكتشف محمد ان شركاء “ميرفت” في محل الحلويات هم عائلة خطيبته “سارة” عندما يذهب ليقابلهم ليفسد المشروع، فيهرع للهرب من الأوتيل والعودة للقاهرة قبل يراه الجميع، ولكنه يفشل في الخروج حيث يتواجد أهل خطيبته وحماته في كل مكان.

الحلقة السابعة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد العديد من الأحداث الشيقة، حيث افتتحتا كلٌ من؛ “بطة” و"ميرفت" محل “أكلة ماما” معًا والذي يلقي نجاحا كبيرا في يوم الافتتاح، ليحاول “محمد” إقناع “ميرفت” بالرجوع عن مشروعها الجديد والعودة للعمل معه، ولكنها ترفض.

وتحاول أخت فاطمة إفساد المشروع، حيث تتظاهر أنها أصيبت بالتسمم من أكل “بطة”، ولكن يهددها ابنها “فادي” بترك البيت والابتعاد عنها لأنها قامت بتسميم نفسها حتى تفسد مشروع شقيقتها.

لتذهب لها مرة ثانية للاعتذار لتعدها بإصلاح ما أفسدته، ليعود المحل للعمل مرة أخرى.

يقوم “محمد” بضرب زوجته “مي” بسبب غدر صديقتها وإرسال صورتها وهي تتحدث مع أحد زملائها، وعندما تطلب مي الطلاق يستغل محمد الموقف حتى يعود للعمل مع حماته في المحل.

وتتابع الأحداث ليطلب “محمد” من “سارة” أن تقف ضد طلبات والدتها، ولكنها تخبره أنها تشعر بالقلق ولا تستطيع الدخول في بيت “أقل من أصحابها”، ليخبرهم محمد أن هذا ما في مقدرته ويخرج غاضبا من منزلهم.

وتنتهي أحداث الحلقة السابعة من مسلسل نص الشعب محمد بإرسال عصام عمر ورقة طلاقه لمي، وفي نفس الوقت يتم القبض عليه في العين السخنة من قبل حماته أثناء قضاء بعض الوقت مع “نجلاء”، حيث تراه يخرج من أحد الغرف.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

 تدور أحداث المسلسل حول ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، فهل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصًا مع دخول الأمهات على الخط.. وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

مُسلسل "نُص الشعب اسمه محمد" بطولة النجوم عصام عمر، رانيا يوسف، ميان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم  وآخرين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار. 

ويعرض المسلسل يوميًا على "MBC مصر"، 10:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر2"، 12:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر 2" الساعة 3:00 عصرًا، و8:00 مساءً.

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مسلسلات رمضان 2025 الحلقة الثامنة من مسلسل نص الشعب اسمه محمد نص الشعب اسمه محمد مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة الثامنة

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