تكريم 210 من حفظة القرآن الكريم بقرية شبرا هارس طوخ للعام الثالث على التوالي

نظم مركز شباب شبرا هارس طوخ القليوبية حفل تكريم لحفظة كتاب الله للعام الثالث على التوالي، وسط أجواء رمضانية وبحضور عدد كبير من أهالي القرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم حفظة القرآن الكريم وتشجيعهم على تعزيز معرفتهم الدينية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تكريم 210 حافظًا للقران الكريم بالقليوبية

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم رحب مجدي حميد رئيس مجلس إدارة مركز شباب شبرا هارس طوخ القليوبية بالحضور، وشكرا الآباء والأمهات على المجهود المبذول في الاهتمام بحفظ أولادهم بكتاب الله تكريم 210 حافظًا من حفظة القرآن الكريم "ذكور وإناث"، ممن أتموا حفظ القرآن كاملا أو بعض أجزاءه،.

استمع الحضور إلى المنشد أحمد العمري وكرم حفظة القرآن الكريم الفائزين بالمسابقة وسلمهم الجوائز وشهادات التقدير تخليدا للفقيد الشاب محمود مجدي حميد.

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