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الإعدام شنقًا لطالب قتل والده طعنا بالقليوبية

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقًا لطالب، وذلك بعد رد مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، بقتل والده طعنا بسبب خلافات سابقة، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

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قتل والده طعنا، الإعدام شنقًا لطالب بالقليوبية 
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وقد إحالت النيابة العامة المتهم:- "فؤاد ع ف ح" ٢٥ سنة طالب مقيم ش الامام الشافعي، الزرايب الخصوص القليوبية، في القضية رقم ٦٣٣١ لسنة ٢٠٢٤ جنايات الخصوص والمقيدة برقم ۷۸۷ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنه في يوم ۱۰/ ۱۲ / ۲۰۲۳ بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، قتل عمدًا مع سبق الإصرار والده المجني عليه علوان فؤاد حسنين بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر خلافات سابقة وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض سكين وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة قسية بالسلاح المار بيانه استقرت بجسده قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
إستطرد أمر الإحالة  بالقليوبية ان المتهم أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أكدت تحريات الرائد "محمد أحمد يحي محمود"، ٢٤ معاون مباحث قسم الخصوص، أنه وعلى إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم والمجني عليه أعد الأول سلاح أبيض سكين وسدد للمجني عليه طعنة استقرت بجيده قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات التي أدت لوفاته.

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