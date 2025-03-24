تفاصيل اجتماع مجلس جامعة المنصورة الدوري بحضور محافظ الدقهلية

عقد مجلس جامعة المنصورة، اجتماعه الشهري رقم «621» برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، اليوم الأثنين، بقاعة مجلس الجامعة، بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وأعضاء المجلس، كما تشرف المجلس بحضور العالم الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الجامعة، حيث قدم عرضًا لموقف العمل في مركز زراعة الكبد الجديد بعد دخوله الخدمة الطبية.

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة المنصورة

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور شريف خاطر باللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، كما قدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومحافظ الدقهلية، ولأعضاء المجلس ومنسوبي الجامعة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنيًا أن يعيده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

كما استهل محافظ الدقهلية كلمته بتوجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس جامعة المنصورة، وعمداء وأساتذة الكليات وطلاب الجامعة وجميع منسوبي الجامعة، وشعب محافظة الدقهلية.

رئيس جامعة المنصورة يقدم الشكر والتقدير للدكتور محمد عبد الوهاب وللجهود الضخمة لفريق زراعة الكبد

ورحب الدكتور شريف خاطر بالدكتور محمد عبد الوهاب في رحاب مجلس جامعة المنصورة، مشيرًا أن تشغيل مركز زراعة الكبد والذي يعد أكبر وأول مركز متخصص من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تم تنفيذه كمشروع قومي بتوجيهات رئاسية بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى والقضاء على قوائم الانتظار لزراعة الكبد بجامعة المنصورة، يُعد تتويجًا لجهود فريق زراعة الكبد على مدار أكثر من 20 عامًا من الخبرة الذي يديره فريق من أمهر الأطباء والمتخصصين، مشيرًا إلى حرص إدارة الجامعة على متابعة سير العمل بمركز زراعة الكبد الجديد.

وعبر محافظ الدقهلية عن تقديره العميق للجهود المبذولة من قبل جامعة المنصورة، والتي تعد قلعة الطب في مصر في إنشاء وتشغيل مركز زراعة الكبد الجديد، فيما يعد إنجازًا طبيًا هامًا ليس فقط لمحافظة الدقهلية، بل لمصر والمنطقة بأكملها.

وأشاد اللواء طارق مرزوق بالدور الحيوي الذي يلعبه المركز في استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، مؤكدًا أن محافظة الدقهلية تقف بكل قوة لدعم جامعة المنصورة كصرح طبي وعلمي نفتخر به جميعًا، ونسعى جاهدين لدعمها في تحقيق رسالتها النبيلة.

الدكتور محمد عبد الوهاب يستعرض موقف العمل في مركز زراعة الكبد الجديد

وأشار الدكتور محمد عبد الوهاب

إلى أنه تم بدء العمل بالمركز بعد افتتاحه وتشغيل العيادات الخارجية بالكامل وقسم الأشعة، الصيدلية، الأرشيف الطبي لمرضي الزرع، كما أنه يجري العمل خلال الأيام القليلة المقبلة على الانتهاء من كافة المتطلبات اللازمة للحصول على الموافقة النهائية للجنة زراعة الأعضاء على تشغيل العمليات الجراحية والعناية المركزة بالمبنى الجديد وانتقالهم بالكامل من مبنى مركز الجهاز الهضمي.

كما أكد الدكتور عبد الوهاب على دور المركز الحيوي في القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الفشل الكبدي، والتليف الكبدي، وأورام الكبد الأولية من المرضى المصريين في كافة المحافظات، موضحًا أنه يتم إجراء خمس عمليات زراعة كبد أسبوعيًّا، بدلًا من عمليتين في الوضع الحالي، وهو عدد غير مسبوق على مستوى العالم في مراكز زراعة الكبد التي تعتمد على متبرعين أحياء من الأقارب، كما أشار إلى استيعاب عدد أكبر من المرضى من الدول العربية الشقيقة.

ومن جانبه قدم رئيس الجامعة الشكر والتقدير للدكتور محمد عبد الوهاب ولفريق الزرع وإدارة المركز، للجهود الضخمة المبذولة لتسريع وتيرة العمل ودخول المركز للخدمة الطبية بالكامل، مشيرًا إلى الدور المحوري في تقديم الخدمات الصحية لأهالي محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة، وكذلك تدريب الكوادر الطبية على تقنيات زراعة الكبد في مصر والدول العربية والإفريقية.

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