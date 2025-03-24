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محافظ الدقهلية يشارك عمال النظافة مائدة الإفطار ويشيد بدورهم "صور"

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في افطار مع عمال النظافة، فيتو

شارك اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عددا من عمال النظافة والتجميل بالمحافظة في مائدة الإفطار الرمضاني، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، ومحمد أمين رئيس حي شرق، وأحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، واللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة طلخا، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، ومحمد عبد اللطيف قائم بأعمال رئيس مركز ومدينة المنصورة، ونواب رؤساء المراكز والأحياء.

محافظ الدقهلية يشارك عمال النظافة مائدة الإفطار الرمضاني ويشيد بدورهم في خدمة المجتمع

وهنّأ محافظ الدقهلية العاملين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وقرب حلول عيد الفطر الكريم، مشيدًا بجهودهم في الحفاظ على نظافة المدينة وتحسين مظهرها العام، ومؤكدا أن هذا اليوم هو أجمل أيام حياته هو تواجده معهم، وأصر المحافظ على مصافحة العمال، ودعاهم إلى مواصلة العطاء والإخلاص في العمل، مع ضرورة الاهتمام بصيانة المعدات وأدوات النظافة، والالتزام بمعايير الصحة العامة، لضمان بيئة نظيفة ومستوى متميز من الخدمات، مؤكدًا تقديره لكل عمال النظافة والتجميل الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وأمانة، مشيرا إلى أهمية عملهم الذي يبرز الوجه الجمالى والحضاري للمحافظة، والتى تشهد شوارعها خطة تطوير وتجميل تليق بعراقة وأصالة المحافظة أمام أهلها، وأمام الزائرين.

عدم إلقاء القمامة في الشوارع ووضعها في الأماكن المخصصة لها

وأكد محافظ الدقهلية أهمية تعاون المواطنين مع عمال النظافة، من خلال الالتزام بعدم إلقاء القمامة في الشوارع ووضعها في الأماكن المخصصة لها، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة، كما أعرب عن سعادته بالتواجد بينهم، تقديرًا لدورهم المحوري في الحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي والحضاري للمحافظة، مشددًا على ضرورة دعمهم وتحفيزهم على مواصلة أداء رسالتهم النبيلة، ومشيدا بدور الأجهزة التنفيذية المعاونة في القيام بواجبهم.

الدقهلية تستحق منا العمل المستمر وبذل أقصى جهد 

وأكد "مرزوق" أن الدقهلية تستحق منا العمل المستمر وبذل أقصى جهد ممكن من أجل تحقيق الخير والنماء والرفاهية لكافة مواطنيها حيث أننا نسعى بجدية لتحسين مستوى معيشة أبناء المحافظة بجميع القرى والنجوع، والتى تشهد سلسلة من الإنجازات المتتالية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى حياة كريمة.

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