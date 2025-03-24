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محافظات

بعد جولة محافظ الدقهلية.. حملة نظافة مكبرة بشوارع المستشفى العام بالمنصورة

حملة نظافة بشارع
حملة نظافة بشارع المستشفي العام بالمنصورة، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قيام حملة نظافة بشارع المستشفى العام والشوارع المحيطة بها بمدينة المنصورة لرفع تجمعات القمامة، وأكد أنه لن يترك شارع في أي مكان بلا نظافة تليق بأهالي الدقهلية، ومشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي يبذل كل الجهود لتوفير مستوى نظافة لائق.

أولى عناصر تقييم الأداء لرؤساء المراكز والمدن والأحياء هو مستوى النظافة

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه شدد على أن أولى عناصر تقييم الأداء لرؤساء المراكز والمدن والأحياء هو مستوى النظافة واستمرار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والمراكز والأحياء، في إطار منظومة متكاملة للنظافة بدأنا العمل بها وسنستمر حتى الوصول إلى المستوى الأمثل في النظافة على مستوى المحافظة.

رفع مستوى النظافة فيها، ورفع كفاءة الانارة

وكان محافظ الدقهلية قد تفقد عصر اليوم شارع المستشفى العام بالمنصورة، والشوارع المحيطة ووجه برفع مستوى النظافة فيها، ورفع كفاءة الانارة، وعلى الفور قام رئيس حي غرب بتحريك المعدات التي انتقلت إلى الموقع وباشرت أعمالها.

التأكد من مستوى النظافة اللائق

وأكد محافظ الدقهلية أنه سيقوم بنفسه بالمرور يوميا على هذه الشوارع والتأكد من مستوى النظافة اللائق فيها وفي جميع الشوارع في المنصورة وغيرها من المدن، مشيرا إلى ضرورة البذل والعطاء والإخلاص في العمل من قبل جميع أعضاء الجهاز التنفيذي.

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