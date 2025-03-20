الممثل الشاب عصام عمر: فكرة البطل الواحد تفسد أى عمل فني.. ولم أستعجل البطولة مطلقًا.. والناس بتحبني وتكرهني في «نص الشعب اسمه محمد» ( حوار )

>> المنصات الرقمية أصبحت رقم واحد بآخر 4 سنوات ونجحت فى جلب قاعدة جماهيرية من مختلف الأعمار

>> سأعود إلى السينما بـ«فرقة الموت» مع منة شلبى فى موسم عيد الأضحى المقبل

>> أصور مشاهد فيلم كوميدى جديد رفقة طه دسوقي بعنوان “سيكو سيكو”

لم يعد أحد يستطيع إنكار أن خريطة المنافسة بمسلسلات رمضان قد تغيرت عن السنوات الماضية، فأصبحت الصدارة خلال ثلاثة أعوام متتالية للشباب الفنانين، وأصبحت أعمالهم أكثر حيوية وتفاعلًا بين المشاهدين والأكثر ثناءً من قبل النقاد،



وظهر ذلك هذا العام من خلال مسلسل “ولاد الشمس” لـ طه دسوقى وأحمد مالك مرورًا بـ”الشرنقة” لـ أحمد داوود ومريم الخشت وصولًا لمسلسل “80 باكو” للشابة هدى المفتي، ومن قبلها العام الماضى بمسلسل “أعلى نسبة مشاهدة”.. إلى آخره.

استطاعت الأعمال الفنية الشابة فى الدراما الرمضانية أن تكون الأكثر جذبًا للجميع ويُصنف معظمها بـ”الحصان الأسود”. وهو ما يسير عليه الفنان الشاب عصام عمر، الذى أصبح له بطولات سينمائية وتليفزيونية ناجحة كثيرة من أبرزها مسلسل “بالطو” وفيلم “رحلة البحث عن منقذ لخروج السيد رامبو”.

اهتم عصام عمر بالفن فدرس التمثيل والإخراج وتخرج من قسم المسرح في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية وبدأ مسيرته الفنية في عام 2010 فشارك في عدد من العروض المسرحية سواء كممثل أو كمخرج، ومن أبرز هذه العروض مسرحيات «آه كراميلا»، و«الجراية»، و«اثني عشر رجل غاضب»، و«القطة العامية»، و«قنابل مسيلة للحرية»،

ثُم شارك أيضًا في عدد من الأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية، وكان من أبرز أدواره في المسلسلات التليفزيونية دوره في مسلسل «أنصاف مجانين» الذي عُرض على منصة شاهد الرقمية التابعة لشبكة قنوات إم بي سي في عام 2021، ودوره في مسلسل «منورة باهلها» الذي عُرض على منصة شاهد في عام 2022 من بطولة أحمد السعدني ومن إخراج يسري نصر الله



وأطل بالنصف الثانى من ماراثون رمضان 2025 بمسلسل جديد يحمل اسم “نص الشعب اسمه محمد”، وينتمى هذا العمل لأجواء الدراما الرومانسية الكوميدية ويُقدم فى 15 حلقة.

“فيتو” حاورت النجم الشاب عصام عمر ليستعرض كواليس أحدث أعماله فى دراما رمضان وتفاصيل مشاركاته السينمائية القادمة.. وإلى نص الحوار:

*فى البداية، كيف استطاع الشاب عصام عمر أن يصبح بطلًا أول فى السينما والتليفزيون ويحقق نجاحًا ساحقًا، مقتنصًا احترام الجمهور والنقاد؟

فى البداية، شكرًا لجميع من وثق فىَّ بمنحى فرصًا حقيقية داخل الوسط الفنى بدايةً من 2015 وحتى وصولى لبطولة مسلسل “بالطو” بعام 2023، وحتى بطولة فيلم “رامبو” 2024، واستكمالًا لبطولة المسلسل الرمضانى الحالي.

فوراء تلك البطولة عدد كبير من الفنانين الحقيقيين من كُتاب ومخرجين وعناصر فنية شاركتنى بقوة ودعمتنى وكانت الركن الأساسى بأى عمل استطاع أن يحصل على رضا وقبول من الجمهور.

فأنا لم أستعجل قرار البطولة مطلقًا ولا أجد أن هناك شيئا يُسمى بطلا واحدا للعمل، فهذا برأيى أكثر ما يُفسد أى عمل فني.

البطولة تحدٍ كبير يتطلب موهبة كبيرة ولدى أمل أن أمتلكها وأحاول دائمًا أن أختار من أتعامل معهم من حيث التأليف والإخراج.

*هل كنت محظوظا فى البدايات؟

القدر ساعدنى بقوة فى التعامل مع المخرجين الرائعين أصدقائى كـ زيزو “عبد العزيز النجار”، والمخرج عمر المهندس وأحمد فوزى صالح، وخالد منصور، وغيرهم الكثير الذين ساعدونى ودعمونى بشدة داخل الكواليس.

وأظن أننى كنت على قدر كبير من مسئولية البطولة، وهو ما جعل النجاح مصاحبًا لتلك الأعمال بفضل الله.

*حدثنا عن تفاصيل دورك بمسلسل “نص الشعب اسمه محمد”؟

أجسد شخصية “محمد”، شاب يبحث عن الحب عقب زواجه من فتاة، لكنه يشعر أن الموضوع يتخطى تلك الزيجة الأولى، فيجد أخرى ويكتشف أن للقدر حسابات كثيرة لم تكن فى حسبانه أبدًا، وذلك فى إطار لايت كوميدى أتمنى أن يعجب الجمهور.

شخصيتى سيحبها الجمهور فى بعض المشاهد، ولكن سيكرهها أيضًا فى مشاهد كثيرة، ويراها البعض شخصية خاطئة فى الكثير من الأمور. فهى شخصية غامضة بعض الشيء.. ولكن أتمنى أن يتفهمها الجمهور دون الحكم عليها، فهو شخص طبيعى يخطئ ويصيب ويريد العيش فى سعادة بشكل سليم.

الكاتب محمد رجاء لا يكتب شخصيات ملائكية، وإنما طبيعية طيبة أحيانًا وتمتلك من الخبث أحيانًا أخرى. فشخصيات مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” جميعها مكتوبة بعمق، تُقدم البشر بمختلف أنماطهم وتصرفاتهم الطبيعية.

*برأيك، كيف أصبحت منصات البث الرقمى تؤثر على نجاح المسلسلات الرمضانية؟

المنصات الرقمية أصبحت رقم واحد، ومن بعدها تأتى أى منصة عرض، فهى تجربة أثبتت نجاحها بين جيلى والأجيال الأكبر بقوة وهو ما لمسته خلال آخر 4 سنوات، حيث نجحت فى جلب قاعدة جماهيرية من مختلف الأعمار.

كبار السن يستخدمونها بقدر استخدامنا نحن، وذلك لسهولتها وإتاحتها فى جميع الهواتف واشتراكاتها بأسعار رمزية تبدأ من 11 و15 جنيهًا، وهذا شيء جيد طبعًا، وبعضها يعرض الأعمال بشكل مجاني.

*نضع الدراما قليلًا.. ماذا عن مشاركاتك السينمائية القادمة؟ وهل نراك فى موسم أفلام عيد الفطر؟

فى الأجندة السينمائية أعمال أعتز بها جدًا وأعمل حاليًا على تصوير مشاهد فيلم كوميدى جديد رفقة صديقى النجم طه دسوقي، وسيكون بعنوان “سيكو سيكو” تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

كذلك أصور فيلم “فرقة الموت” منذ فترة طويلة، وتقرر عرضه بموسم أفلام عيد الأضحى إن شاء الله وسيكون علامة هامة فى أفلام 2025، ويأتى من بطولة النجم أحمد عز والنجمة منة شلبى ومن تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"



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