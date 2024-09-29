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ثقافة وفنون

استغرقت 8 شهور، كواليس تحضيرات فيلم سيكو سيكو

طه دسوقي وعصام عمر،
طه دسوقي وعصام عمر، فيتو

يواصل الفنانان طه دسوقي وعصام عمر تجهيز فيلم “سيكو سيكو” تحت قيادة المخرج عمر المهندس ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصوير مشاهد العمل. 

فيلم سيكو سيكو 

وأستغرق المخرج عمر المهندس، ٨ أشهور في تحضير فيلم سيكو سيكو لطه دسوقي وعصام عمر، حيث أن “المهندس” حرص علي قراءة سيناريو الفيلم جيد والذي قام بكتابته محمد الدباح. 

تفاصيل فيلم سيكو سيكو 

فيلم سيكو سيكو، من بطولة عصام عمر وطه دسوقي وعلي صبحي ودانا هشام وخالد الصاوي ومن تاليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدي.  

ومن ناحية أخري كان قد كشف الفنان الشاب طه دسوقي، عن كواليس استعدادها لتجسيد دور النجم الراحل محمود الجندي في النسخة المعاصرة من فيلم شمس الزناتي.

وقال طه دسوقي طه فى تصريح خاص لـ “فيتو”: سأجسد شخصية سلامة الطفشان التي قدمها الراحل محمود الجندى فى فيلم شمس الزناتى، لكن أثق فى الجمهور، وأريد أن أوجه رسالة أن الفيلمين لا ينتميان إلى بعضهما بعضا وأحداثهما مختلفة كل الاختلاف، فيجب ألا نخلط بينهما، فلكل منهما حكاية خاصة وأحداث استثنائية.

وتابع دسوقي: بعيدًا عن الفنان محمود الجندى، وعن الزعيم عادل إمام، أتمنى أن ينال دوري إعجاب الجمهور، وقصة الفيلم مأخوذ من الرواية العالمية المعنونة بـ “العظماء السبعة ” الذى جرى إنتاج أكثر من نسخة منها حول العالم، وأشارك فى بطولته أحدث النسخ للرواية رفقة محمد إمام، أمينة خليل، عمرو عبد الجليل، أحمد خالد صالح، وأحمد داش.

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دسوقي و عصام فيلم سيكو سيكو سيكو سيكو فريق عمل فيلم سيكو سيكو طه دسوقي و عصام عمر

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