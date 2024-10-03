طه دسوقي وأحمد مالك يبتعدان عن الكوميديا في رمضان 2025

يعيش الفنانين طه دسوقي وأحمد مالك حالة من الانتعاش الفني، بالوقت الحالي، حيث يستعد “دسوقي” لطرح فيلم سيكو سيكو بينما يعرض بالوقت الحالي مطعم الحبايب لمالك.

أحمد مالك وطه دسوقي

ويجتمع أحمد مالك وطه دسوقي وجهًا لوجه في بطولة جماعية من خلال مسلسل ولعة ومفتاح تحت قيادة المخرج عصام عبد الحميد، وتدور أحداثه في إطار درامي بعيدًا عن الكوميديا، وذلك استعدادًا للماراثون الرمضاني المقبل.

مسلسل مطعم الحبايب

وانطلق عرض أولى حلقات مسلسل مطعم الحبايب الذي يجمع بين أحمد مالك وهدى المفتي وبيومي فؤاد.

ومسلسل مطعم الحبايب هو تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.