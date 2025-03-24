كأس عاصمة مصر، الأهلي يتذيل ترتيب المجموعة الثالثة قبل مواجهة الطلائع

يحتل فريق النادي الأهلي المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر قبل مواجهته الليلة أمام طلائع الجيش.

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين في المباراة المقرر أن تجمع بينهما في استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة بطولة كأس عاصمة مصر.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1ـ إنبي: 3 نقاط

2ـ طلائع الجيش: نقطة

3ـ فاركو: نقطة

4ـ الأهلي: بدون نقاط

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتنطلق مباراة النادي الأهلي وطلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة بطولة كأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتبث مباراة الأهلي وطلائع الجيش عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر وتحديدا اون تايم سبورت 1.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ويخوض النادي الأهلي مباراة طلائع الجيش اليوم في كأس عاصمة مصر بفريق 2005، بقيادة سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا بعد قرار مارسيل كولر بإراحة لاعبي الفريق الأساسيين.

ويأمل النادي الأهلي في الفوز علي حساب طلائع الجيش لتحقيق أول فوز له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس عاصمة مصر.

كما يدخل فريق طلائع الجيش آملًا هو الآخر في الفوز لتدعيم موقفه في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

مجموعات كأس عاصمة مصر 2025

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجيت - الجونة.

المجموعة الثانية: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.