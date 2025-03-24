السيد منير حكما لمباراة المصري والبنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة دور الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين على إستاد الجيش ببرج العرب.

حكام مباراة المصري وفريق البنك الأهلي

ويتكون الطاقم التحكيمي من السيد منير حكمًا للساحة ومعه محمد مصطفى اسماعيل ومحمد صلاح مهران كمساعدين، فيما يتولى عاطف حسين مهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهمة مهام حكم تقنية الفيديو إلى محمد الصباحي بمعاونة من زميله أحمد عبد الله.

مجموعات كأس عاصمة مصر 2025

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجيت - الجونة.

المجموعة الثانية: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.

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