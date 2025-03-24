أخبار مصر اليوم: الكهرباء تحسم الجدل بشأن خطة تخفيف الأحمال خلال الصيف.. إجازة لمدة أسبوع لطلاب المعاهد الأزهرية بمناسبة عيد الفطر.. اعتماد كتل البناء والمتناثرات بـ16 محافظة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بمنح الطلاب في كافة المدارس على مستوى الجمهورية إجازة رسمية، بداية من يوم السبت الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٥ حتى يوم الجمعة الموافق ٤ أبريل ٢٠٢٥، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقد نص القرار على أن تكون إجازة المدارس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ممتدة من يوم السبت إلى يوم الجمعة الأسبوع المقبل، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٥.

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التيار الكهربائي لفصل الصيف، وذلك تخوفًا من عودة تطبيق خطة تخفيف الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء وعودة انقطاعات التيار مرة أخرى.

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بعدم العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة البترول لتأمين التغذية الكهربائية، وأن الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة حاليًا لا علاقة لها بالصيف ولكنها خاصة بالتعامل مع أي مستجدات لارتفاع الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية خبرًا سارًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة لجميع محبي فصل الصيف.

وقالت الأرصاد الجوية في منشور لها: "يبدأ من اليوم ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود اليوم طقس دافئ على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 25 درجة، وأنه سيكون نشاط رياح على أغلب الأنحاء".

أصدر د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، قرارًا بمنح طلاب المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية إجازة رسمية، تبدأ من يوم السبت الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٥ حتى يوم الجمعة الموافق ٤ إبريل ٢٠٢٥، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب.

ونصَّ القرار على أن تشمل الإجازة كافة فروع المعاهد الأزهرية، على أن تعود الدراسة وتستأنف أنشطتها اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٥ إبريل ٢٠٢٥، مع التمنيات لجميع الطلاب وأسرهم بالأمن والبركات في هذه المناسبة.

أعلنت نقابة المهن التعليمية، فى بيان لها، عن حقائق الاتهامات حول وجود مخالفات مالية فى نقابة المعلمين.

وكشفت النقابة ملابسات ظهور بعض أوراق دعوى قضائية منظورة أمام القضاء على عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، مبتورة من سياقها، وبعضها مبني على آراء شخصية دون تحقق أو إثبات، لذلك كان لزامًا على النقابة توضيح الصورة كاملة للرأي العام لإيمانها في كشف الحقيقة كاملة.

امتلأ الجامع الأزهر بالمصلين الذين توافدوا بأعداد كبيرة لإحياء ليلة الخامس والعشرين من رمضان، أملًا في إدراك ليلة القدر.

وأمَّ المصلين في صلاة العشاء والتراويح عدد من الشيوخ، وتم نقل الصلوات عبر منصات الأزهر الرسمية وبعض القنوات الفضائية.

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية في 16 محافظة.

وتم رفعها على المنظومة الإلكترونية للتصالح على مخالفات البناء، مما يتيح للمواطنين استكمال الإجراءات طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع للسيارات والأكشاك وعربات البيع الثابتة والمتنقلة.

القرار يأتي ضمن خطة الدولة لمواجهة فقد الكهرباء على الشبكة الموحدة، مع تحديد ضوابط لتنفيذه عبر شركات توزيع الكهرباء.

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