الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الكهرباء تقرر تركيب عدادات للسيارات وعربات البيع الثابتة والمتنقلة بالشوارع

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارا جديدا بخصوص تركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع للسيارات والأكشاك وعربات البيع الثابتة والمتنقلة، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة ظاهرة ارتفاع نسبة الفقد الكهربائي علي الشبكة الموحدة للكهرباء.

قرارات وزارة الكهرباء لتركيب العدادات للسيارات الثابتة والمتنقلة

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في دوريته الأولي لعام 2025، أنه يتم السماح بتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع وفقا للضوابط التي أقرها على أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ تلك التعليمات.


وأضاف القرار: « منافذ البيع سواء المتنقلة أو الثابتة المملوكة لشركات أو أشخاص يجوز لشركات توزيع الكهرباء، بناء على طلب المستهلك توصيل التيار الكهربائي وتركيب عدادات مسبقة الدفع لمنافذ البيع المتنقلة لمدة محددة يمكن تجديدها بموجب عقد توريد نمطي مؤقت معتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويكون لشركة التوزيع المختصة حق رفع تلك التوصيلات والعدادات وفقًا للعقد».
 

خطة وزارة الكهرباء لتركيب العدادات

وأوضح القرار: «تتولى شركة التوزيع المختصة توصيل التغذية الكهربائية لمنافذ البيع المتنقلة من أقرب نقطة توزيع تسمح بالتوصيل طبقًا لأحماله، وذلك بعد تقديم الموافقات والتصاريح اللازمة وسداد تكاليف توصيل التغذية الكهربائية المقررة، ويكون التنفيذ وفقا للبرنامج الزمني الوارد بدليل توصيل التغذية الكهربائية المعتمد من الجهاز».

يذكر أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن الوزارة بالتعاون مع شركات التوزيع الـ9 علي مستوي الجمهورية تمكنوا من تحرير مليون و600 ألف محضر سرقة تيار كهربائي خلال الـ6 أشهر الماضية بإجمالي عائدات وصلت لأكثر من 4 مليارات جنيه، مؤكدا استمرار الحملات المكثفة لمكافحة ظاهرة التعدي علي سرقة التيار وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لمنع التكرار.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك مرفق الكهرباء تنظيم مرفق الكهرباء الكهرباء عدادات الكهرباء

مواد متعلقة

محمود عصمت: نستهدف زيادة مشاركة الشركات البريطانية في مشروعات الكهرباء

الكهرباء تحسم الجدل حول فكرة العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف

الأكثر قراءة

فتاة تسأل: مين الصح، المسلمين وللا المسيحيين؟، رد مثير من علي جمعة

الأهلي يواصل التصعيد بشأن أزمة مباراة القمة

الكهرباء تقرر تركيب عدادات للسيارات وعربات البيع الثابتة والمتنقلة بالشوارع

زيزو يشعل غضب حسام حسن قبل مواجهة سيراليون

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الإثنين 24 مارس 2025 (أخر تحديث)

السيسي يتسلم أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيرًا جديدا (فيديو وصور)

الزمالك يشكو مذيع قناة صدى البلد للأعلى للإعلام، ما التفاصيل؟ (فيديو)

فتاة تسأل: ليه ربنا فضل الإسلام على باقي الأديان؟، وجمعة يرد: "على الله حكايتك"

منوعات

المزيد

حاسب آبل قديم يباع بـ 375 ألف دولار، ما القصة ؟

كشفتها الأمطار، العثور على 111 قطعة أثرية في مدينة بابل بالعراق

معاقبة مدينة تركية فرضت رسومًا باهظة على زواج اللاجئين

عضت حارس أمن وأهانته، تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما الحكمة الإلهية في إخفاء موعد ليلة القدر؟، أمين الفتوى يوضح

مع الزاهدين.. وكيع بن الجراح

خالد الجندي: الفراعنة أعظم ناس ذكروا في القرآن الكريم بعد الأنبياء(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية