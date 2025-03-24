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يلتمسون ليلة القدر، الجامع الأزهر كامل العدد بالمصلين في ليلة الخامس والعشرين من رمضان (صور)

صلاة التراويح في
صلاة التراويح في الجامع الأزهر

امتلأ الجامع الأزهر اليوم الإثنين عن أخره بالمصلين الذين توافدوا بالآلاف لإحياء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، يلتمسون ليلة القدر، وأداء صلاتي العشاء والتراويح في أجواء روحانية رمضانية.

صلاة التراويح في الجامع الأزهر 

حيث حضر المصلون من مختلف المحافظات، يتوسطهم الطلاب الوافدين من دول عدة، في جو يسوده الخشوع والتضرع إلى الله.

ويؤم المصلين في صلاة العشاء، الشيخ أحمد محمد جعفر، عضو الرواق الأزهر، قارئًا برواية حفص عن عاصم، بينما يؤم المصلين في صلاة التراويح الشيخ محمد أحمد حسن، قارئًا برواية الإمام ابن وردان عن الإمام أبوجعفر المدني، والشيخ محمد سالم، قارئًا برواية الإمام خلاد عن الإمام حمزة الكوفي، والدكتور أسامة الحديدي، المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قارئًا برواية الإمام الدوري عن الإمام الكسائي.

وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحة الجامع الأزهر، كما تُبث على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، قناة الناس، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.

ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقرآت قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، تنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، إضافة إلى احتفالات خاصة بالمناسبات الرمضانية، وذلك في إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف لنشر العلوم الشرعية وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.

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