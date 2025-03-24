الأزهر يمنح طلاب المعاهد الأزهرية إجازة لمدة أسبوع بمناسبة عيد الفطر

أصدر د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، قرارًا بمنح طلاب المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية إجازة رسمية، تبدأ من يوم السبت الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٥ حتى يوم الجمعة الموافق ٤ إبريل ٢٠٢٥، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب.

الأزهر يصدر قرارًا بمنح طلاب المعاهد الأزهرية أسبوعًا إجازةً بمناسبة عيد الفطر المبارك

ونصَّ القرار على أن تشمل الإجازة كافة فروع المعاهد الأزهرية، على أن تعود الدراسة وتستأنف أنشطتها اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٥ إبريل ٢٠٢٥، مع التمنيات لجميع الطلاب وأسرهم بالأمن والبركات في هذه المناسبة.

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر قرارا بمنح الطلاب في كافة المدارس على مستوى الجمهورية أجازة رسمية من يوم السبت الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٥ وحتى يوم الجمعة الموافق ٤ إبريل ٢٠٢٥، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقد نص القرار على أن تكون أجازة المدارس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ممتدة من يوم السبت إلى يوم الجمعة الأسبوع المقبل، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت الموافق ٥ إبريل.

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