«سامي عبد الله» بروسلي السينما المصرية.. صانع الأكشن في الأفلام.. شارك في كواليس «رحيل» و«الممر».. ويدرب الشباب والأطفال على فنون الكونغ فو (فيديو وصور)

يسير سامي عبد الله بطل الكونغ فو ومؤدي مشاهد الأكشن في الأفلام على خطى بروسلي وجاكي شان، كما يعمل مدربا للعبة في إحدى الأكاديميات الخاصة. سامي لاعب نادي طلائع الجيش والحاصل علي ميداليات اول جمهورية لمدة 10 سنوات متتالية.

وبدأ حب سامي للكونغ فو منذا كان عمره 7 سنوات بسبب مشاهدة أفلام الأكشن لبروسلي وجاكي شان ما جعله يختار هذه الرياضة للتدرب عليها بعد ان وقع في حب حركتها وفنونها القتالية.

المسيرة الرياضية والإنجازات القارية

وبدأ مسيرته الرياضية من نادي أكتوبر ثم انتقل إلى نادي اتحاد الشرطة ثم نادي الترسانة إلى أن استقر بنادي طلائع الجيش، ومن أبرز إنجازاته أول أفريقيا منتخبات وأندية، وأول عرب بالبطولة العربية، وعلى الرغم من صغر سن سامي وأنه مازال يمارس اللعبة كمحترف يشارك في البطولات، إلا أنه أيضا يقوم بتدريب كوادر جديدة ليصبحوا أبطالا في لعبة الكونغ فو.

وقال سامي: إن ما جعله يتمسك بلعبته رغم وجود ألعاب قوى أخرى أكثر شعبية ولها تسويق أعلى مثل الكيك بوكس هو شغفه وحبه لمهارات لعبة الكونغ فو وأساليبها.

وبسؤاله: “هل تعلم الأطفال للألعاب القتالية يزيد من العنف في سلوكهم؟” قال إنه غير صحيح ويجب على المدرب أن يتحدث مع الأطفال على أن هذه الرياضة لا يجب استخدمها مع زملائه وأصدقائه في المدرسة، وأن الهدف من تعلم هذه الرياضة الدفاع عن النفس في المقام الأول؛ ليصبحوا أبطالا يمثلون مصر في المحافل الدولية، وأكمل سامي أن تعلم الأطفال لهذه الرياضة يجعلهم أكثر ثقة في أنفسهم، ويكون اتجاهم رياضي ويختارون أصدقاء رياضيين لهم أهداف رياضية، كما أنه استثمار في الصحة، وكلما كان سن الطفل صغير في تعلم هذه الرياضة تجعله أكثر احترافية.

ويشدد سامي على أهمية اختيار الطفل للرياضة التي يحب أن يمارسها، ولا يجب أن يفرض أولياء الأمور على الأطفال الرياضة التي يمارسونها، فمهما كان اهتمام أولياء الأمور بالتدريب لو لم يحبها الطفل لن ينجح فيها.

دور سامي في التسويق للعبة الكونغ فو

ويقوم سامي بنشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام وتيك توك لبعض التدريبات والحركات الاستعراضية؛ كنوع من أنواع التسويق للعبة التي يحبها خصوصًا وأنها لعبة غير شعبية داخل المجتمع المصري، وهو ما دفع سامي للتسويق لرياضته المفضلة وكسب المزيد من محبين هذه اللعبة، وهو الأمر الذي جذب الآلاف من المتابعين وجذب العديد من الشباب ودفعهم لممارسة هذه اللعبة بسبب إعجابهم بالمهارات التي يقدمها من خلال فيديوهاته.

دخول عالم الأكشن وصناعة السينما

ووجد سامي أن حبه للعبة الكونغ فو فتحت له باب لدخول السينما من خلال صناعة الأكشن، فكل أعمال الأكشن التي نشاهدها في الأفلام والمسلسات تكون عبارة عن مشاهد أكشن مصممة على يد متخصص ويطلق عليه مصمم مشاهد المعارك أو مخرج الأكشن، ومنفذيها في الغالب يكونون لاعبين فنون قتالية وأيضًا يضم فريق الأكشن سائقين محترفين سواء في قيادة السيارات أو الدراجات البخارية، وهذا ما دفع سامي للمشاركة في العديد من الأعمال الفنية مثل " مسلسل رحيم وفيلم لص بغداد والممر والديزل ومؤخرًا فيلم شقو".

ومازال سامي يحلم أن يكون بطل افلام أكشن في المستقبل ويتمنى أن يشارك في صناعة فيلم تتحدث عن بداية بطل بدايتًا من أول أيام التمرين إلى أن يحقق إنجازا عالميا لوطنه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.