بمشاركة 15 فنانا تشكيليا، افتتاح معرض مراسم الجنوب بالهناجر (صور)

شهدت قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، مساء أمس السبت، افتتاح معرض ملتقى مراسم الجنوب الأول للرسم والتصوير، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان.

معرض ملتقى مراسم الجنوب الأول للرسم والتصوير

ويقام المعرض بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وتنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وافتتح المعرض الفنان الدكتور إسلام الهواري القومسيير العام، والدكتور سيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بحضور الفنانة نهلة فتحي، مدير إدارة المعارض بهيئة قصور الثقافة، ونخبة من الفنانين التشكيليين والإعلاميين.

و استهلت الفعاليات بتفقد المعرض الذي ضم ٣٢ عملا فنيا مميزا بمشاركة ١٥ فنانا تشكيليا من مدارس مختلفة وهم: د. أحمد الشامي، يوسف محمود، وليد طارق، صلاح شعبان، فاطمة رمضان، محسن أبو العزم، محمد عبد الرحيم، مريم عماد، منى محمود، نور الإسلام الشامي، هاني مبارك، أميرة العطار، ريهام عبد الناصر، عيد السويفي، وولاء أبو العينين.

وتنوعت الأعمال الفنية بالمعرض بين المشغولات النحاسية، واللوحات المرسومة بألوان وتقنيات متنوعة، تعبّر عن طبيعة البيئة وتعكس قيمة التراث الفني بمحافظة البحر الأحمر وتحديدا في مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد.

وفي الختام كرّم قوميسير المعرض، ورئيس جامعة حلوان، الفنانين المشاركين بتسليمهم شهادات تقدير.

ملتقى مراسم الجنوب الأول للرسم والتصوير

معرض "ملتقى مراسم الجنوب الأول للرسم والتصوير" ينفذ من خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية، برئاسة ڤيڤيان البتانوني، ويعد نتاج "ملتقى مراسم الجنوب.. الشلاتين وحلايب وأبو رماد"، بمحافظة البحر الأحمر في مايو ٢٠٢٤، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة البحر الأحمر. ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى ٢٠ فبراير الحالي، لإتاحة الفرصة للجمهور للتعرف على تفاصيل تلك التجربة التي تعكس ثراء البيئة المصرية.

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