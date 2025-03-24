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حوادث المرور في عطلة النيروز تحصد آلاف الضحايا بإيران (فيديو وصور)

إيران، فيتو
إيران، فيتو

كشف الدكتور علي رضا رئیسي، معاون وزير الصحة الإيراني، اليوم الاثنين، أن إجمالي الوفيات الناتجة عن حوادث المرور خلال عطلة عيد النيروز بلغ 301 حالة وفاة، بينهم 243 وفاة في موقع الحادث، إضافة إلى 7,561 مصابًا.

                             

الوفيات الناتجة عن حوادث المرور خلال عطلة عيد النيروز في إيران

وقال رئيسي في تصريح للتلفزيون الإيراني إنه "منذ 15 مارس وحتى يوم السبت 23 مارس الجاري توفي 301 شخصًا جراء حوادث السير، بينما أصيب 7561 بجروح".

وبحسب موقع «إرم»، أوضح رئيسي أن هناك انخفاضًا بعدد القتلى والجرحى بنسبة 21%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي خلال عطلة عيد النيروز.

كما حذر نائب وزير الصحة الإيراني من مخاطر تناول الأدوية المهدئة أثناء القيادة، مشيرًا إلى أن الإحصاءات الرسمية تشمل الوفيات في موقع الحادث والمستشفيات، وليس فقط بيانات الشرطة الخاصة بالحوادث الفورية.

 

 

عطلة عيد النيروز في إيران

وقال: "إذا أردنا أن نعبر عن خطورة هذا الوضع بشكل ملموس أكثر، يكفي أن نتخيل أن ثلاث طائرات من طراز فوكر 100، كل منها تتسع لـ100 شخص، تحطمت في إيران"، مبينًا:"وفياتنا تعادل وفيات ركاب ثلاث طائرات من طراز فوكر 100" وفق تعبيره.

 

 

وستستمر عطلة عيد النيروز في إيران حتى 4 من أبريل المقبل، وتتصاعد في الأيام المقبلة حركة السير في عموم البلاد، لا سيما باتجاه المدن الشمالية السياحية، مثل جيلان ومازندران واربيل ورشت وغيرها.

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