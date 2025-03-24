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حوادث

اندلاع حريق بمخزن فى المنوفية دون خسائر بشرية

حريق مخزن فى المنوفية
حريق مخزن فى المنوفية دون وقوع خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق  نشب في مخزن قاعة أفراح علي طريق شبين الكوم - قويسنا.

حريق مخزن فى المنوفية دون وقوع خسائر بشرية

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنوفية، بلاغا  يفيد  نشوب حريق في مخزن قاعة أفراح علي طريق شبين الكوم - قويسنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء الى مكان البلاغ، وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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طريق شبين الكوم حريق مخزن فى المنوفية الحماية المدنية حريق غرفة عمليات النجدة

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