اندلاع حريق بمخزن فى المنوفية دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب في مخزن قاعة أفراح علي طريق شبين الكوم - قويسنا.

حريق مخزن فى المنوفية دون وقوع خسائر بشرية



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنوفية، بلاغا يفيد نشوب حريق في مخزن قاعة أفراح علي طريق شبين الكوم - قويسنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء الى مكان البلاغ، وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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