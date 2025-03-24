كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة تعرض سيدة لسرقة جائزة مالية من برنامج مدفع رمضان في منطقة جنوب القاهرة.

الأمن يكشف حقيقة سرقة فائزة بجائزة مدفع رمضان

رصدت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشان واقعة سيدة فازت بجائزة قدرها 100 ألف جنيه وأدعت سرقة مبلغ مالى منها بعد فوزها في برنامج مدفع رمضان.

ودلت التحريات، عدم صحة الواقعة وأن السيدة لم تتعرض لسرقة مبلغ مالي منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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