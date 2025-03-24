مصرع شخص واصابة 10 آخرين فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى، وتم نقل المصابين والجثة إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز دير مواس، نتيجة السرعة واختلال عجلة القيادة.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلي مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، والجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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