مسلسل إش إش الحلقة 25، مي عمر تتوعد ندى موسى بعد كشف جريمة الإجهاض

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت الحلقة 25 من مسلسل " إش إش" تصاعدًا دراميًا قويًا، حيث توجهت لبنى إلى إخلاص وكشفت لها عن حقيقة نسبها، مما أصاب الأخيرة بصدمة كبيرة، لكنها سرعان ما استوعبت الأمر واحتضنتها.



ورغم ذلك، أكدت لبنى أنها ستعود إلى منزل زوجها، مشيرة إلى أنها لا تزال تشعر أن والدتها الحقيقية هي حميدة التي ربتها، مما تركها في حيرة تجاه مشاعرها.



وفي مواجهة أخرى، التقت إخلاص بفرج لمحاسبته على ما حدث في الماضي، لكنه لم يُبدِ أي ندم، بل عرض عليها المال لتعويضها، لكنها رفضت بشدة وغادرت.



وثم توجهت إلى رجب، لكنه رفض الخوض في الماضي، مؤكدًا أنه استعاد إش إش إلى عصمته.



أما إش إش، فدافعت عن حبها لرجب أمام والدتها، مؤكدة أنه تحسن كثيرًا عن الماضي.



وفي الوقت ذاته، حاول رجب طمأنة مختار بأنه لن يشعره بأي ضيق، مطالبًا إياه بالابتعاد عن إش إش.



ولكن الأمور تعقدت أكثر عندما شعر مختار بالغيرة من اهتمام رجب بإش إش، خاصة بعد تعليقات إيجابية من مختار عنها، مما أثار استياء لبنى.



وعلى جانب آخر، حاولت شادية الضغط على بوشكاش لإبعاد إخلاص وإش إش عن لبنى، لكن عندما واجههم بالحقيقة، قاموا بطرده.



وأما نصة، فكشف لإش إش أن لبنى هي من تسببت في إجهاضها، مما أشعل نار الانتقام في داخلها، فتوجهت إلى لبنى لمواجهتها بالحقيقة.

مسلسل إش إش الحلقة 24

دارت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل إش إش، حول إش إش التي تغرق في التفكير العميق عقب مكالمة هاتفية من مكرم شخاليل، الذي أخبرها أن لبنى الجريتلي تواصلت معه وسألته عن الاسم الكامل لوالدتها، إخلاص.

بدأت إش إش تتأمل في الأمر وتحدثت مع أختها صفاء، معبرةً عن شكوكها في أن لبنى قد تكون شقيقتها، كما أفصحت عن هذه الشكوك لنصة.

على الجانب الآخر، ذهبت لبنى إلى والدها، فرج وسألته إن كان قد تزوج من امرأة أخرى غير حميدة، في البداية، استفسر عن سبب سؤالها، ثم اعترف لها بالحقيقة أنه كان متزوج من سيدة أخرى وأنها بالفعل ابنة إخلاص.

شعرت لبنى بالغضب الشديد تجاهه، رغم محاولته تبرير موقفه، موضحًا أنه كان يخشى عليها ولا يريدها أن تكبر كابنة سجينة وعالمة، وغادرت لبنى المكان وهي غاضبة.

بعد ذلك، التقت برجب وشادية، وعبرت لهما عن استيائها لأنهما كانا على علم بالحقيقة ولم يخبراها، كما غضبت من رجب الذي تزوج من إش إش، رغم أنها من المفترض أن تكون شقيقتها.

في سياق آخر، طلبت إش إش لقاء طليقها، رجب، وسألته إن كانت لبنى شقيقتها بالفعل، فأكد لها صحة الأمر، صُدمت إش إش وسألته كيف تزوجها وهي أختها، فأجابها بأنه تزوجها لأنه كان معجبًا بها، ثم سألها إن كانت قد أحبته أثناء زواجهما، فنظرت إليه بعيون دامعة، قبل أن تتركه وترحل.

لاحقًا، تواصلت لبنى مع إش إش والتقت بها، حيث روت لها كل ما حدث، وتعانقتا في النهاية، أما صفاء، فقد كانت تشتري بعض الحاجيات، وأثناء حديثها مع والدتها، بدأت تلمّح وتسأل عن أختها المتوفاة، مما جعل إخلاص تشعر أن إش إش وصفاء تخفيان شيئًا عنها، إلا أنهما رفضتا الإفصاح عن أي معلومات.

وفي تطور آخر، عادت إش إش إلى الرقص، حيث أدت فقرتها في الكباريه الجديد برفقة عمر كمال، وقبل ذلك، كان عبد العاطي قد أبلغ رجب أن إش إش عادت إلى الرقص مجددًا، وأثناء عرضها على المسرح، دخل رجب إلى الكباريه، صعد إلى المسرح، وألقى عباءته على جسد إش إش، ثم أخذها معه إلى الخارج.

عندها، أخبرها قائلًا أن زوجة رجب الجريتلي لا ترقص إلا له فقط، فردت عليه قائلة أنها طليقته فأجابها بأنه ردها.

ووسط هذه الأجواء المشحونة بالعاطفة، ساد الحب بينهما، واختُتمت الحلقة بمشهد لبنى وهي تتوجه إلى منزل إخلاص، وعندما طرقت الباب، فتحت لها إخلاص.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

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