خالد الجندي: الفراعنة أعظم ناس ذكروا في القرآن الكريم بعد الأنبياء(فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الفراعنة أعظم ناس ذكروا في القرآن الكريم بعد الأنبياء، في سورة غافر التي تُعرف أيضًا بسورة المؤمن، حملت تكريمًا خاصًا لرجل مؤمن من آل فرعون، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم أفرد له صفحة ونصف في ذكر قصته، مما يدل على عظمة موقفه وإيمانه.

أعلى الناس منزلة بعد الأنبياء

وأوضح الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناةdmc" "، اليوم الأثنين أن أعلى الناس منزلة بعد الأنبياء هم الأولياء والصالحون، مستشهدًا بمؤمن آل فرعون الذي كتم إيمانه ونصر الحق في أحلك الظروف. كما أشار إلى السيدة آسيا، زوجة فرعون، والتي رفعها الله إلى أعلى درجات الجنة، حيث ضرب بها القرآن مثلًا للذين آمنوا، رغم نشأتها في الأسرة الفرعونية.

قصة سحرة فرعون

وأضاف الجندي أن قصة سحرة فرعون تعد نموذجًا فريدًا في العقيدة، حيث صمدوا أمام تهديد فرعون بالتعذيب والصلب، مؤكدين إيمانهم برب العالمين دون تردد، قائلين: "فاقضِ ما أنت قاضٍ، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا".

الإنصاف التاريخي عند الحديث عن الفراعنة

وشدد الجندي على ضرورة الإنصاف التاريخي عند الحديث عن الفراعنة، موضحًا أنه رغم وجود طغاة كفروا بالله، إلا أن هناك أيضًا مؤمنين صالحين ذكرهم الله في كتابه الكريم، ولم يكن الانتماء لآل فرعون نقصًا في الإيمان، بدليل أن الله تعالى قال: "وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه".

وأكد الشيخ خالد الجندي أن القرآن الكريم يعطينا دروسًا في العدل والإنصاف، حيث لا يجوز التعميم في الحكم على الأمم والحضارات، بل يجب النظر إلى الأفراد بأعمالهم وإيمانهم، مستشهدًا بقوله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى".

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