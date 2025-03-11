أحمد كريمة: استخراج مومياوات الفراعنة وعرضها حرام

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن استخراج مومياوات الفراعنة وعرضها حرام، موضحًا أنه لا يجوز عرض الجسد الآدمي بعد الموت من أجل الفرجة عليها.

حكم عرض التماثيل والمعابد

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " أصعب سؤال"، أن عرض التماثيل والمعابد والمباني حلال شرعًا ولا يوجد بها مشكلات، لأنها تعبر عن حضارة شعب.

حكم عرض جثامين الفراعنة

ولفت أحمد كريمة إلى أن "استخراج جثامين أجدادنا الفراعنة وعرضها في فاترينات حرام".

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