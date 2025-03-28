الجمعة 28 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن الرحمة والتراحم (فيديو)

الشيخ رمضان البيه،
الشيخ رمضان البيه، فيتو

 تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

تدور حول حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا.

الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم النبيين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.

الرحمة والتراحم

في هذه الحلقة يتناول الشيخ رمضان البيه، المفكر والداعية الإسلامي، بالحديث وصية مهمة من وصايا الرسول الكريم، عليه الصلاة والسلام، للأمة المحمدية، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من السماء".. "ارحموا" فعل أمر.. "من في الأرض"، أي كل الكائنات على وجه الأرض، وكل ما يدب على الأرض.
"يرحمكم من في السماء"، يعني أن الله، سبحانه وتعالى، يقابل رحمة العبد المؤمن بعباده، برحمة منه، عز وجل.. الله يتجلى بالرحمة الإلهية على العبد الرحيم، الذي يرحم خلق الله.

 

ويقول أيضا، صلى الله عليه وسلم: "الراحمون يرحمهم الرحمن".. يعني أهل الرحمة يرحمهم الله، عز وجل.
ويقول، صلى الله عليه وسلم: "من لا يرحم لا يُرحم"، فالإنسان غليظ القلب، سيء الخُلُق، الذي يخلو قلبه من الرحمة، والعطف، والحنو، يحرم من رحمة الله، الذي كتب على نفسه الرحمة، ويقول، عز من قائل: "ورحمتي وسعت كل شيء"، ولكنه قيد هذه الرحمة بأن جعلها قاصرة على عباده الأتقياء، الأنقياء، الأصفياء، أهل الرحمة.

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن فضل الاستغفار (فيديو)

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن فضل ذكر الله (فيديو)


ومعلوم أن رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، هو عين الرحمة الإلهية، وهو المرسل من الله تعالى، رحمة للعالمين.
يقول تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو شهر رمضان المبارك برنامج أوصاني الحبيب صلى الله عليه وسلم الشيخ رمضان البيه المفكر الإسلامي سيدنا محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم

مواد متعلقة

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن السبيل إلى الجنة (فيديو)

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن فضل الاستغفار (فيديو)

الأكثر قراءة

موعد الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

ليلة القدر 2025، الأزهر للفتوى يوضح علامات ليلة القدر (فيديو)

قبل ترويجها في العيد، ضبط كوكتيل مخدرات بـ 22 مليون جنيه

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في 5 انتصارات متتالية

الصحة تعلن مواعيد العمل بالوحدات والمكاتب الطبية خلال إجازة عيد الفطر

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن الرحمة والتراحم (فيديو)

منوعات

المزيد

سرية وخطيرة، تحقيق بريطاني في واقعة العثور على وثائق عسكرية بالشارع

غواص يصف قاع بئر زمزم في مكة: "لم أشاهد مثله بالعالم"

طبيبان: مارادونا توفي "وهو يتعذب" ووزن قلبه ضعف الطبيعي

زلزال قوي يهز وسط بورما والصين وتايلاند

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

البلطي يبدأ من 30 جنيها، أسعار السمك اليوم الجمعة بسوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

نحت الأفكار.. مأذون تحت الطلب في “إش إش” و”العتاولة 2” (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تاريخ الإسلام لا يعرف "حقوق المرأة"، علي جمعة يكشف لعبة الغرب

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن الرحمة والتراحم (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في 5 انتصارات متتالية

المزيد
الجريدة الرسمية