برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن الرحمة والتراحم (فيديو)

تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

تدور حول حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا.

الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم النبيين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.

الرحمة والتراحم

في هذه الحلقة يتناول الشيخ رمضان البيه، المفكر والداعية الإسلامي، بالحديث وصية مهمة من وصايا الرسول الكريم، عليه الصلاة والسلام، للأمة المحمدية، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: "ارحموا من في الأرض يرحمكم من السماء".. "ارحموا" فعل أمر.. "من في الأرض"، أي كل الكائنات على وجه الأرض، وكل ما يدب على الأرض.

"يرحمكم من في السماء"، يعني أن الله، سبحانه وتعالى، يقابل رحمة العبد المؤمن بعباده، برحمة منه، عز وجل.. الله يتجلى بالرحمة الإلهية على العبد الرحيم، الذي يرحم خلق الله.

ويقول أيضا، صلى الله عليه وسلم: "الراحمون يرحمهم الرحمن".. يعني أهل الرحمة يرحمهم الله، عز وجل.

ويقول، صلى الله عليه وسلم: "من لا يرحم لا يُرحم"، فالإنسان غليظ القلب، سيء الخُلُق، الذي يخلو قلبه من الرحمة، والعطف، والحنو، يحرم من رحمة الله، الذي كتب على نفسه الرحمة، ويقول، عز من قائل: "ورحمتي وسعت كل شيء"، ولكنه قيد هذه الرحمة بأن جعلها قاصرة على عباده الأتقياء، الأنقياء، الأصفياء، أهل الرحمة.



ومعلوم أن رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، هو عين الرحمة الإلهية، وهو المرسل من الله تعالى، رحمة للعالمين.

يقول تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

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