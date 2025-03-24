أبو ريدة والدرندلي يجتمعان بمنتخب الناشئين قبل المشاركة في أمم أفريقيا

منتخب الناشئين، حرص هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة، على الاجتماع مع الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني تحت 17 عامًا، قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تقام بالمغرب.

وطالب أبو ريدة الجهاز الفني واللاعبين ببذل أقصى ما لديهم من أجل المنافسة بقوة على لقب البطولة، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا.

أبو ريدة يشيد بلاعبي منتخب الناشئين

وأكد هاني أبو ريدة أن الجيل الحالي قادر على المنافسة بقوة على لقب كأس الأمم الأفريقية، بينما تطرق الدرندلي في حديثه مع اللاعبين إلى أن الجيل الحالي يمتلك العديد من العناصر المميزة، وهو ما ظهر في بطولة شمال أفريقيا الأخيرة، التي توج بها المنتخب المصري في الأراضي المغربية.

مواعيد مباريات منتخب الناشئين في أمم إفريقيا

ويفتتح منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما مبارياته في أمم إفريقيا أمام جنوب أفريقيا يوم31 مارس، ثم يواجه بوركينافاسو في الجولة الثانية يوم 3 أبريل، ويختتم مبارياته في دور المجموعات يوم 6 أبريل أمام الكاميرون.

موعد سفر بعثة منتخب الناشئين إلى المغرب

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، موعد سفر بعثة الفريق إلى المغرب، لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في ضيافة المملكة المغربية، خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين.

وتغادر بعثة منتخب مصر للناشئين إلى المغرب يوم الأربعاء المقبل 26 مارس الجاري، برئاسة أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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