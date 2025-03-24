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استمرار فعاليات الرواق الأزهري بمراكز شباب البحيرة (صور)

فعاليات الرواق الأزهري،
فعاليات الرواق الأزهري، فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة -إدارة تنمية النشء- بمشاركة  أعضاء مراكز الشباب فعاليات الرواق الأزهري للطفل والأسرة بالتعاون مع الأزهر الشريف للموسم الثالث لشهر مارس محاضرات توعية للنشء بعنوان "  فضيلة الصبر" بالأمس بمركز شباب شبرا النونا شرق بإيتاي البارود وحاضرها الشيخ رأفت خميس رزق.
 

استمرار فعاليات الرواق الأزهري بمراكز شباب البحيرة، فيتو 
استمرار فعاليات الرواق الأزهري بمراكز شباب البحيرة، فيتو 
استمرار فعاليات الرواق الأزهري بمراكز شباب البحيرة، فيتو 
استمرار فعاليات الرواق الأزهري بمراكز شباب البحيرة، فيتو 

أهداف فعاليات الرواق الأزهري بمحافظة البحيرة

ويهدف الرواق إلى تصحيح  المفاهيم  الدينية المغلوطة واكتشاف الموهوبين في حفظ القرآن الكريم  ودعم الطفل والأسرة بكل ما يخص المفاهيم الدينية من استفسارات وأسئلة تدور في أذهان النشء والبعد عن المخاطر التى يتعرض لها النشء لبناء جيل يتسم بالأخلاق  والسلوك الحسن من خلال وازع ديني  ليكونوا نواة المستقبل.

استمرار فعاليات الرواق الأزهري بمراكز شباب البحيرة، فيتو 
استمرار فعاليات الرواق الأزهري بمراكز شباب البحيرة، فيتو 
استمرار فعاليات الرواق الأزهري بمراكز شباب البحيرة، فيتو 
استمرار فعاليات الرواق الأزهري بمراكز شباب البحيرة، فيتو 


 والجدير بالذكر يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور علاء الجزار مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة وإشراف أمل الدفراوي وكيل المديرية للشباب.

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الرواق الأزهري البحيرة مديرية الشباب والرياضة محافظة البحيرة وزير الشباب والرياضة

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