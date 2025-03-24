صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن صفارات الإنذار دوت في غلاف غزة جراء تشخيص خاطئ.

وفي وقت سابق أكد المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع اليوم الأحد أن الجماعة استهدفت مطار بن جوريون في يافا المحتلة.

جماعة الحوثي تستهدف مطار بن جوريون

ومن ناحية أخرى قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي: “استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية يو إس هاري ترومان وقطعا حربية معادية”.

وأضاف يحي سريع: “اشتبكنا مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع حربية معادية في البحر الأحمر، وأنه تم الاشتباك مع ترومان والقطع الحربية المعادية تم بصواريخ ومسيّرات واستمر ساعات”.

وأمس الأحد أفادت وسائل إعلام فلسطينية بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن جوريون الدولي شرق تل أبيب أثناء دوي صافرات الإنذار، إثر ما يعتقد أنه صاروخ أطلق من اليمن.

كما أعلنت القناة 12 العبرية، إخلاء المسافرين إلى الملاجئ في مطار بن جوريون، تزامنًا مع دوّي صافرات الإنذار جراء صاروخ يمني.

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