إعلام الفيوم يعقد ندوة بعنوان حماية المستهلك والصحة العامة

عقد مركز اعلام الفيوم، ندوة اليوم الأربعاء، بعنوان "حماية المستهلك والصحة العامة "، ضمن الحملة المجتمعية " حقك مسئوليتنا "، التي أطلقها قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة، للتوعية بحقوق وواجبات المواطنين.

دور مراكز ي نشر الوعي

قالت سهام مصطفى مدير مركز اعلام الفيوم، ان الهيئة العامة للاستعلامات تلعب دورا توعويا، يهدف إلى خدمة المجتمع من خلال ما تنظمه من ندوات ولقاءات اعلامية، والسعي الى الوصول لأكبر عدد من المواطنين بالمدن والقرى.

دور التموين الرقابي

فيما قال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الفيوم، ان وزارة التموين تكثيف الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير آليات الرقابة لاحكام السيطرة على الأسواق، ومديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك هما الجهتان المنوط بهما تنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والتأكد من مطابقة السلع والخدمات للمواصفات والمعايير القياسية مع ضرورة ضبط جشع التجار.

حملات يومية علي الاسواق

مشيرا إلي أن المديرية تشن حملات يومية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة وصلاحية السلع وويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع السلع الغذائية والمحال التجارية يذكؤظي الي سلامة وجودة المعروض ومطابقته للاشتراطات الصحية حفاظا على سلامة المواطنين.

وقالت مروه ايهاب ابوصميدة مسئول الإعلام بمركز اعلام الفيوم ، أن الندوة اصدرت توصيات بوجوب الاستعانة بالجمعيات وبشباب الخريجين والمكلفين بالخدمة العامة للعمل في مهمة مراقب الأسواق وذلك لمعاونة وزارة التموين في تشديد الرقابة، ومراقبة حركة السوق، ورصد أي مخالفات لقوانين التموين والتجارة الداخلية في ظل النقص الكبير لعدد مفتشي التموين وزيادة عدد الأسواق والأنشطة التجارية، وضرورة تعزيز آليات الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، ومنها الإدارة العامة لشرطة التموين وجهاز حماية المستهلك، وضرورة التصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو تلاعب بالأسعار لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين، وأهمية تكثيف المعروض من السلع الغذائية بالأسواق الحره والمنافذ التموينية.

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