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خارج الحدود

الإمارات تدعم مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية بـ 64.5 مليون دولار

القدس، فيتو
القدس، فيتو

 خصصت دولة الإمارات منحة مالية قيمتها 64.5 مليون دولار أمريكي لمستشفى "المقاصد" في القدس الشرقية، دعمًا للعمليات التشغيلية والكادر الطبي وتحديث المرافق، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكد الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، التزام الإمارات بدعم الفلسطينيين في شتى القطاعات المجتمعية، في ظل الاهتمام البالغ والدعم اللامحدود من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إذ تواصل الدولة دعم القطاع الصحي في جميع الأراضي الفلسطينية بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية ولا سيما منظمة الصحة العالمية.


وأوضح أن الإمارات مستمرة في تمكين العاملين في القطاع الصحي من الأطباء والإداريين، بما يضمن دعم قدرات المؤسسات الصحية الفلسطينية وتلبية تطلعات  الشعب الفلسطيني.

بدوره، قال الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، إن دولة الإمارات تعمل مع مختلف المنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية ذات العلاقة لتعزيز الخدمات الصحية المتعددة في  وغزة وغيرها من المناطق ذات الأولوية في المرحلة الراهنة، ولذا يعتبر مستشفى المقاصد في القدس الشرقية من المنشآت الصحية المهمة، كونه مُتخصصًا في إجراء عمليات القلب والعيادات التخصصية للأطفال والعظام وتنفيذ البحوث الطبية وتقديم الرعاية الصحية الشاملة.

 

وقال الدكتور عمر أبو زايدة، مدير عام مستشفى المقاصد في القدس الشرقية: “إن الدعم الإماراتي لنا كفلسطينيين يعني لنا الكثير، إذ دأبت دولة الإمارات منذ قيامها على يد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، على الوقوف الدائم وتقديم الدعم والمساعدة في كل ما يتطلع إليه الشعب  الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص مدينة القدس، مضيفا ”نحن نفخر بموقف الإمارات الثابت والتاريخي والمستمر بسعيها العالمي الرائد والعمل مع الأطراف كافة لدعم المؤسسات المقدسية، وتحسين الخدمات الصحية وتعزيزها للمستفيدين كافة من المرضى والمراجعين ولا سيما النساء والأطفال".

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الرعاية الصحية الشاملة الشيخ محمد بن زايد الصحة العالمية القدس المنظمات الدولية فلسطين

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