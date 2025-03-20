تشغيل عيادات المستشفى الشاملة بكفر الدوار يوميًّا عقب الإفطار  

قامت المستشفى الشاملة بكفر الدوار بالبحيرة، بقيادة الدكتور أحمد خضر بتشغيل العيادات يوميًا عقب الإفطار خلال شهر رمضان، وذلك بهدف تقليل الضغط على أقسام الاستقبال والطوارئ، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم خدمات صحية متميزة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

تقديم رعاية صحية فورية ومتكاملة لجميع المرضى

حيث يتواجد طاقم طبي كامل في أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفي الشاملة بكفر الدوار، بالإضافة إلى طاقم آخر مخصص لتشغيل العيادات، مما يضمن تقديم رعاية صحية فورية ومتكاملة لجميع المرضى، وتخفيف الازدحام على أقسام الطوارئ.

تسهيل وصول المواطنين إلى الرعاية المطلوبة على مدار اليوم

يأتي ذلك ليساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل وصول المواطنين إلى الرعاية المطلوبة على مدار اليوم خلال الشهر الفضيل وضمن جهود مديرية الصحة بالبحيرة.

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