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خارج الحدود

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يزعم: الحرب ستتوقف غدًا لو تخلت حماس عن أسلحتها

جدعون ساعر، فيتو
جدعون ساعر، فيتو

زعم وزير  خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الإثنين أن الحرب ستتوقف غدا لو تخلت حماس عن أسلحتها وأفرجت عن الرهائن.

منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 

كما زعم جدعون ساعر: لسنا ملزمين بإدخال المساعدات لغزة إذا كانت حماس ستستفيد منها.

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وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن "الفرقة 36" التابعة له تستعد لتنفيذ "أنشطة عسكرية" في  غزة، بعد أن أنهت عملها في جنوب لبنان.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على "إكس"، أنه بعد تقييم الوضع "بدأت قوات الفرقة 36 استعداداتها لتنفيذ أنشطة عسكرية في القيادة الجنوبية بعد أن أنهت في الأشهر الأخيرة مناورة برية في لبنان وبعد أشهر طويلة من الأنشطة العملياتية في الجبهة الشمالية".

واستأنفت إسرائيل الأسبوع الماضي، هجومها على قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال  الإسرائيلي، وسع أمس الأحد، عملياته العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، لتشمل أحياء تل السلطان والسعودي غربي المدينة، ما أدى إلى  استشهاد وإصابة العشرات، في حين تحاصر الدبابات آلاف العائلات.

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جيش الإحتلال الإسرائيلي لبنان حماس

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