الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس تعلن اغتيال عضو المكتب السياسي للحركة إسماعيل برهوم

حماس، فيتو
حماس، فيتو

أكدت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، اغتيال عضو المكتب السياسي للحركة إسماعيل برهوم في قصف الاحتلال لمجمع ناصر الطبي جنوب غزة.

 

قوات الاحتلال تشن غارة جوية على مجمع ناصر الطبي

شنت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، غارة جوية على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

استهداف مجمع ناصر الطبي في خان يونس

وقالت الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال يستهدف مبنى الجراحات داخل مجمع ناصر الطبي والذي يضم العديد من المرضى والجرحى.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فأن الغارة أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حركة حماس إسماعيل برهوم لمجمع ناصر الطبي غزة جنوب غزة مجمع ناصر الطبي قطاع غزة حماس خان يونس

مواد متعلقة

قوات الاحتلال تشن غارة جوية على مجمع ناصر الطبي في خان يونس بقطاع غزة

الاتحاد الأوروبي: نرفض أي وجود لحماس في مستقبل غزة

مدبولي: خطة إعادة إعمار غزة ستتم بتنسيق إقليمي ودولي

حماس تحمل نتنياهو مسؤولية انهيار اتفاق غزة

الأكثر قراءة

صاحب فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه، وفاة الدكتور إمام رمضان أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر

رئيس الوزراء يصدر قرار إجازة عيد الفطر المبارك

وزير الرياضة يكشف حقيقة تواصله مع زيزو لتجديد عقده مع الزمالك

القبض على المتهمين بالاعتداء على أستاذ جامعي وأسرته بترسا

محمد رمضان يدخل في نوبة بكاء تأثرا بدموع سيدة بالشارع (فيديو)

حريق يلتهم محل عطارة بشارع المعز

المجددون.. أبو منصور الماتريدي إمام المتكلمين

انخفاض ملحوظ في أسعار السمن الصناعي بالأسواق

منوعات

المزيد

علماء يحذرون: ذوبان جبل إيفرست يحرم ملايين البشر من المياه

اكتشاف أول إصابة بمرض "الفشار" في روسيا

رنجة وفسيخ، حكاية أغرب مائدة إفطار في الدرب الأحمر (فيديو وصور)

فيضان يدمر جسرًا يعود للعصر الروماني في إسبانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

عيار 21 بـ311 درهم، أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع اللحم في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض وزوال الهموم

معجزات الرسول.. نزول المطر بدعائه صلى الله عليه وسلم

ما حكم استخدام قطرة العين ومحلول العدسات اللاصقة للمرأة أثناء الصيام؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية