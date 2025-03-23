حماس تعلن اغتيال عضو المكتب السياسي للحركة إسماعيل برهوم

أكدت حركة حماس، مساء اليوم الأحد، اغتيال عضو المكتب السياسي للحركة إسماعيل برهوم في قصف الاحتلال لمجمع ناصر الطبي جنوب غزة.

قوات الاحتلال تشن غارة جوية على مجمع ناصر الطبي

شنت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، غارة جوية على مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

استهداف مجمع ناصر الطبي في خان يونس

وقالت الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال يستهدف مبنى الجراحات داخل مجمع ناصر الطبي والذي يضم العديد من المرضى والجرحى.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فأن الغارة أسفرت عن استشهاد شخص وإصابة آخرين.

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