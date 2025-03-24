طوارئ بصفوف الفراعنة استعدادًا للقاء سيراليون.. محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع.. سيناريوهات تأهل المنتخب لكأس العالم.. وإصابة إبراهيم عادل تقلق العميد

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره السيراليوني، مساء غد الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

واقترب منتخب مصر الأول من تحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بقيادة حسام حسن، بعد تحقيق الانتصار الثمين على حساب منتخب إثيوبيا (2-0)، في مباراة أقيمت مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات المونديال.

والفوز غدا أمام سيراليون يعد خطوة كبيرة نحو التاهل الذي يحسم في سبتمبر القادم.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساء غد، وتنقلها قناة أون تابم سبورت، كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

المران الختامي لمنتخب مصر

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة سيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس لعالم 2026، المحدد لها مساء غد الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر الوطني مرانا خفيفا على ملعب القاهرة الدولي، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وباقي أعضاء الجهاز المعاون.

فتح مران منتخب مصر أمام وسائل الإعلام

وأعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن عن، فتح المران الأخير للفراعنة أمام وسائل الإعلام اليوم الإثنين لمدة 15 دقيقة.

وينطلق المران الأخير لمنتخب مصر في تمام العاشرة مساء، فيما يسبقه مران منتخب سيراليون في التاسعة مساء.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إثيوبيا

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى حد كبير، على التشكيلة الأساسية التي ينوي الدفع بها أمام منتخب سيراليون في موقعة الثلاثاء، وبات من المتوقع أن يبدأ الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد عيد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: محمود تريزيجيه - مروان عطية (حمدي فتحي) - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

حسام حسن، فيتو

منتخب مصر يتصدر مجموعته

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 13 نقطة ثم بوركينا فاسو وسيراليون في المركز الثاني والثالث بـ 8 نقاط وغينيا بيساو في المركز الرابع بـ 6 نقاط وإثيوبيا خامسًا بـ 3 نقاط ثم جيبوتي في المركز السادس والأخير بنقطة واحدة.

إبراهيم عادل يغادر معسكر منتخب مصر

ويشهد مران منتخب مصر مشاركة جميع للاعبين المتواجدين في معسكر الفريق وعددهم 23 لاعبا، فيما يغيب عن المران الختامي إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، والذي غادر بالفعل معسكر الفراعنة، بعد أن أثبتت الأشعة التي خضع لها صعوبة لحاقه بمباراة إثيوبيا، بعد إصابته بشد في العضلة الضامة من الدرجة الثانية قبل المباراة الأولى أمام إثيوبيا.

واثارت اصابة ابراهيم عادل قلق العميد حسام حسن حيث يعد اللاعب من الغناصرالاساسية بصفوف منتخب مصر.

ويجيد إبراهيم عادل اللعب في مركز الظهير الأيسر وصانع الألعاب.

ورفض حسام حسن مدرب منتخب مصر ضم لاعب بديل في القائمة لذلك سيعتمد على نفس التشكيل الذي بدأ به مباراة الجولة الماضية أمام إثيوبيا وبالتالي سيكون أحمد سيد زيزو هو صانع الألعاب في المركز رقم 10 ومن على اليمين يتواجد محمد صلاح ويسارًا عمر مرموش أو محمود حسن تريزيجيه.

كما يمكن لحسام حسن الاعتماد على مصطفى فتحي الذي أشركه في الشوط الثاني من مباراة إثيوبيا، في مركز الظهير الأيمن كما يعتاد اللعب مع بيراميدز.

مجموعة منتخب مصر

ويلتقي منتخب بوركينافاسو أمام غينيا بيساو اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة.

ويتواجد منتخبي غينيا بيساو وبوركينا فاسو في المجموعة الأولى برفقة منتخبات مصر وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا.

ويدخل منتخب غينيا بيساو المباراة بعد الهزيمة في آخر ظهور له أمام منتخب سيراليون بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مباريات الجولة الماضية من تصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

ويحتل منتخب غينيا بيساو قبل مباراة اليوم، المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في لقاء وحيد والتعادل في 3مباريات أخرى كما تعرض لهزيمة وحيدة.

بينما يتواجد منتخب بوركينا فاسو في وصافة المجموعة برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.