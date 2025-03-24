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رياضة

منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة سيراليون بتصفيات كأس العالم (صور)

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته في التاسعة مساء أمس الأحد استعدادًا لمواجهة منتخب سيراليون في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل بإستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات ثم جمل فنية وتقسيمة تحت إشراف الجهاز الفني.

منتخب مصر يتصدر مجموعته

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 13 نقطة ثم بوركينا فاسو وسيراليون في المركز الثاني والثالث بـ 8 نقاط وغينيا بيساو في المركز الرابع بـ 6 نقاط وإثيوبيا خامسًا بـ 3 نقاط ثم جيبوتي في المركز السادس والأخير بنقطة واحدة.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره سيراليون مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساء، وتنقلها قناة أون سبورت، كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

منتخب مصر يفوز على إثيوبيا بثنائية

حقق منتخب مصر الوطني فوزًا مستحقًّا على حساب إثيوبيا بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب العربي زوالي الجمعة الماضي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

 

هدفا منتخب مصر أمام إثيوبيا

وسجل محمد صلاح قائد منتخب مصر الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 31 في مرمى إثيوبيا ثم سجل أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر الهدف الثاني في مرمى إثيوبيا بالدقيقة 40.

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